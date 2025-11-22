Ремонт дорожчий за нове авто: експерти пояснили, коли варто попрощатися зі старим автомобілем

Володіння старим автомобілем часто перетворюється на постійне джерело фінансових витрат, адже регулярні ремонти та дорожче технічне обслуговування можуть швидко перевищити вигоди від його експлуатації. Експерти радять звертати увагу на конкретні ознаки, що вказують на доцільність заміни старого авто на новий, поєднуючи фінансові та практичні фактори.

Як повідомляє портал GoBankingRates, власники старих автомобілів стикаються з частими поломками та потребою в ремонтах, які можуть значно перевищувати інфляцію. За даними Kelley Blue Book, середня вартість одного ремонту становить близько 838 доларів, що робить обслуговування старого авто серйозним фінансовим тягарем.

Коли ремонт коштує більше, ніж новий автомобіль

Перш за все, автомобільні експерти радять оцінювати співвідношення між витратами на ремонт і вартістю щомісячних платежів за новий автомобіль, враховуючи також страхування та витрати на паливо. Наприклад, якщо ремонт старого автомобіля обійдеться у 6000 доларів, а щомісячний платіж за новий автомобіль — близько 500 доларів, старий автомобіль має прослужити понад рік, щоб ремонт вважався економічно виправданим. Якщо цього часу не передбачається, розумніше розглянути продаж та покупку нового авто.

Відео дня

Прогнозоване дороге технічне обслуговування

Великі майбутні витрати на обслуговування також можуть стати сигналом до заміни автомобіля. Наприклад, необхідність заміни ременя ГРМ або гальмівних колодок може коштувати більше, ніж щомісячні платежі за сучасну машину. Крім того, нові моделі зазвичай потребують менше обслуговування та оснащені додатковими функціями безпеки, що робить їх більш привабливими як з фінансової, так і з практичного погляду.

Зміни у способі життя та особисті пріоритети

Іноді рішення про заміну авто зумовлене не лише фінансами, а й змінами у житті власника. Потреба в просторішому позашляховику для активного відпочинку або навпаки перехід на компактний автомобіль через зміну складу сім’ї може зробити старий автомобіль непрактичним. Продаж старого авто та придбання нового у такому випадку стає раціональним і зручним рішенням.

Та все ж, фінальне рішення про списання автомобіля завжди індивідуальне і залежить від поєднання фінансових та особистих факторів. Зокрема, автомобільний інструктор та власник майстерні Майк Малескі, радить спілкуватися з перевіреними механіками, яким ви довіряєте, щоб отримати об’єктивну оцінку стану авто.

"Кажуть, що автомобіль — це друга за величиною інвестиція, яку ми робимо в житті, і зазвичай він не має найкращої віддачі від інвестицій. Тому думка професіонала є критично важливою"., — підкреслює він.

Нагадаємо, що автомобільні експерти склали рейтинг позашляховиків, які можуть прослужити своїм власникам щонайменше 15 років. Зокрема, до списку увійшли моделі Honda, Toyota та Lexus.

Також Фокус писав, що з настанням холодів водії стикаються з утворенням конденсату на лобовому склі, і щоб уникнути цієї проблеми експерти радять використовувати піну для гоління та автомобільні осушувачі повітря.