Як продати авто з пробігом дорожче: експерт назвав основні фактори, що впливають на ціну

Продати авто з пробігом за хорошу суму цілком реально, якщо відповідально підійти до підготовки машини. Фахівці наголошують, що результат угоди залежить передусім від технічного стану транспортного засобу, чистоти салону та його зовнішньої презентабельності.

У коментарі виданню "Inkorr" український автомеханік Олексій Гончар пояснив, що різниця між доглянутим і занедбаним автомобілем може доходити до 40 тисяч гривень. За його словами, підготовка машини перед продажем — це не тільки про зовнішню "картинку", а й про фінансову вигоду, адже витрати на дрібний ремонт і приведення салону до ладу повертаються під час торгу з покупцями.

Перш за все варто подбати про технічний стан. Експерти рекомендують пройти сервісну діагностику, усунути несправності та перевірити ключові системи авто. Машина, що добре працює і має підтверджену сервісну історію, викликає більше довіри та рідше стає предметом вимог про знижку.

Не менш важливо подбати про порядок у салоні. Потрібно вичистити оббивку, позбутися запахів і прибрати сміття. Гончар підкреслив: "Якщо в авто відчувається суміш пилу та застиглої кави, покупець може передумати". Охайний салон формує у покупця відчуття, що за машиною справді доглядали, що позитивно впливає на кінцеву ціну.

Окрему роль відіграє стан кузова. Полірування, нанесення захисних засобів і усунення дрібних дефектів помітно покращують вигляд машини. Фахівець ринку Іван Коваль зазначає: "Полірування вигідніше, ніж автоматично погоджуватися на мінус 20 тисяч гривень при торзі". Навіть невеликі візуальні доопрацювання здатні стати вирішальним аргументом для покупця.

На цінність авто впливає і пробіг, а також відкритість продавця. Спроби приховати реальний пробіг легко перевіряються через VIN-код у базах МВС і миттєво знижують довіру. Повний комплект документів, сервісна історія та підтверджені ремонти підвищують прозорість угоди й створюють для покупця додатковий рівень впевненості.

Експерти також застерігають від надмірного тюнінгу: різкі зміни зовнішності автомобіля чи втручання в роботу двигуна можуть зменшити кількість охочих купити машину. Дотримання всіх рекомендацій допомагає швидше знайти покупця і виручити за авто найвигіднішу суму.

Умови зростаючої конкуренції на ринку вживаних машин роблять такі поради особливо важливими. В період економічної нестабільності продавцю потрібно не лише привернути увагу, а й довести свою чесність і забезпечити якісну підготовку авто, щоб покупець був готовий заплатити справедливу ринкову ціну.

