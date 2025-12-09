Ці помилки дорого коштують: експерти поділились секретами, як вберегти лобове скло взимку

Водії "старої школи" знають, що у морози лобове скло може тріснути. У 2025 році це звучить як «страшилка» з минулого, однак фахівці розповіли про кілька факторів, через які вона може стати реальністю.

Сучасні технології дозволяють зберігати вікна й лобове скло неушкодженими навіть за найекстремальніших умов. Однак все ж є нюанси, про які слід знати, щоб уникнути зайвих витрат. Автомобільні експерти розповіли про них порталу "Твоя машина" 9 грудня.

Чому скло може тріснути

Перший фактор, який може спричинити незначні пошкодження навіть найякіснішого скла, — це різкий перепад температур. Здебільшого з цим стикаються водії, які після нічного морозу вмикають двигун і "пічку" на максимальну потужність, направляючи тепле повітря на скло. Окрім досягнення головної мети — розморозити його, можна отримати побічну дію у вигляді дрібних пошкоджень.

Відео дня

"Пічку взимку для обігріву вікон треба використовувати обережно. Найбільше шкоди ви спричините, якщо на склі вже є сколи та тріщини", — підкреслив майстер із ремонту скла Микола Коваль.

Другий фактор ризику — гаряча вода. "Лайфхак" щодо розмороження вікон після тривалого простою на морозі за допомогою гарячої води працює навіть гірше, ніж пічка. Водії часто ллють на обмерзле скло ледь не окрім, а від такого стресу не захистить навіть найбільша міцність.

Третій і, можливо, несподіваний фактор — надто старанне очищення. Якщо якась частка льоду сильно примерзла, може виникнути спокуслива, але підступна думка позбутись її за допомогою скребка. Однак якщо додати фізичної сили, це може вести до утворення тріщини або подряпин. Через холод матеріал стає більш крихким, тоді великих зусиль, щоб залишити серйозні пошкодження, не потрібно.

Як захистити скло

Уникнути неприємностей зі склом через морози можна завдяки правильному алгоритму дій:

починати обігрів на середній потужності і плавно переводити потоки повітря на скло; придбати спеціальні розморожуючі рідини, забути про металеві скребки; не ігнорувати дрібні пошкодження, адже вони можуть розростатись.

Нагадаємо, у виданні Car and Driver поділились лайфхаком, як заряджати електрокар в умовах відключень світла. Про заряд акумулятора можна подбати заздалегідь.

Український автомеханік Олексій Гончар розповів про секрети, які роблять машини з пробігом дорожчими. З його слів, перед продажем авто важливо підійти відповідально до його підготовки.