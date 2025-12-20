Ошибки водителей: какие предметы нельзя оставлять в салоне автомобиля зимой

С наступлением морозов водителям рекомендуют пересмотреть вещи, которые они оставляют в салоне или багажнике автомобиля. Дело в том, что низкие температуры могут повредить или полностью испортить предметы, не предназначенные для хранения в условиях холода.

Автоэксперт Рене Мартин отмечает, что даже кратковременное хранение некоторых вещей в машине зимой может обернуться серьезными финансовыми потерями, пишет издание Real Simple.

Электроника и гаджеты

В первую очередь это касается электроники. Ноутбуки, планшеты, камеры и другие электронные устройства крайне чувствительны к низким температурам. По словам Мартин, холод может повредить внутренние компоненты, а при переносе устройства в теплое помещение внутри образуется конденсат, который со временем разрушает электронные схемы.

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Мансон из AutoInsurance.org добавляет, что ЖК-экраны на морозе начинают работать медленнее и могут выходить из строя. Кроме того, литий-ионные батареи теряют способность нормально заряжаться, а попытка зарядить аккумулятор на морозе может окончательно его испортить.

Напитки и продукты

Лорен Фикс из издания The Car Coach предупреждает: напитки в бутылках — газировка, вода, пиво или вино — могут замерзнуть, расшириться и буквально взорваться. В результате водитель рискует получить липкий, неприятный и потенциально опасный беспорядок в салоне.

Консервы также не предназначены для хранения на морозе. По данным Министерства сельского хозяйства США, при замерзании жидкость внутри банки расширяется, что может привести к вздутию или разрыву упаковки. Это повышает риск порчи продукта и даже развития опасных бактерий, включая возбудителей ботулизма.

Лекарства и косметика

Большинство лекарственных средств рекомендуется хранить при стабильной комнатной температуре. Мартин подчеркивает, что холод может ухудшить качество как жидких, так и твердых препаратов, снижая их эффективность.

По словам Мансон, косметика, кремы и лосьоны при замерзании и последующем оттаивании часто расслаиваются и теряют свои свойства. Зимой такие циклы заморозки и оттаивания могут повторяться многократно, окончательно портя продукт. Аэрозольные баллончики — например, лак для волос или сухой шампунь — на сильном морозе и вовсе могут взорваться.

Аксессуары и другие мелочи

Даже солнцезащитные очки не стоит оставлять в машине зимой, советуют специалисты. Так пластиковые оправы становятся хрупкими и могут треснуть, поэтому советуют держать в автомобиле только недорогую пару, если без очков не обойтись.

"Когда температура ниже нуля, заносите все хрупкие вещи внутрь — зимой машина не является безопасным местом для хранения", — говорит Мансон.

