Помилки водіїв: які предмети не можна залишати в салоні автомобіля взимку

З настанням морозів водіям рекомендують переглянути речі, які вони залишають у салоні або багажнику автомобіля. Річ у тім, що низькі температури можуть пошкодити або повністю зіпсувати предмети, не призначені для зберігання в умовах холоду.

Автоексперт Рене Мартін зазначає, що навіть короткочасне зберігання деяких речей у машині взимку може обернутися серйозними фінансовими втратами, пише видання Real Simple.

Електроніка та гаджети

Насамперед це стосується електроніки. Ноутбуки, планшети, камери та інші електронні пристрої вкрай чутливі до низьких температур. За словами Мартін, холод може пошкодити внутрішні компоненти, а під час перенесення пристрою в тепле приміщення всередині утворюється конденсат, який з часом руйнує електронні схеми.

Експерт автомобільної галузі Мелані Мансон з AutoInsurance.org додає, що РК-екрани на морозі починають працювати повільніше і можуть виходити з ладу. Крім того, літій-іонні батареї втрачають здатність нормально заряджатися, а спроба зарядити акумулятор на морозі може остаточно його зіпсувати.

Напої та продукти

Лорен Фікс із видання The Car Coach попереджає: напої в пляшках — газована вода, вода, пиво або вино — можуть замерзнути, розширитися і буквально вибухнути. У результаті водій ризикує отримати липкий, неприємний і потенційно небезпечний безлад у салоні.

Консерви також не призначені для зберігання на морозі. За даними Міністерства сільського господарства США, при замерзанні рідина всередині банки розширюється, що може призвести до здуття або розриву упаковки. Це підвищує ризик псування продукту і навіть розвитку небезпечних бактерій, включно зі збудниками ботулізму.

Ліки та косметика

Більшість лікарських засобів рекомендується зберігати за стабільної кімнатної температури. Мартін підкреслює, що холод може погіршити якість як рідких, так і твердих препаратів, знижуючи їхню ефективність.

За словами Мансон, косметика, креми та лосьйони під час замерзання і подальшого відтавання часто розшаровуються і втрачають свої властивості. Взимку такі цикли заморожування і відтавання можуть повторюватися багаторазово, остаточно псуючи продукт. Аерозольні балончики — наприклад, лак для волосся або сухий шампунь — на сильному морозі і зовсім можуть вибухнути.

Аксесуари та інші дрібниці

Навіть сонцезахисні окуляри не варто залишати в машині взимку, радять фахівці. Так пластикові оправи стають крихкими та можуть тріснути, тому радять тримати в автомобілі лише недорогу пару, якщо без окулярів не обійтися.

"Коли температура нижча за нуль, заносьте всі крихкі речі всередину — взимку машина не є безпечним місцем для зберігання", — каже Мансон.

