Лучший выбор: автоэксперт назвал надежные четыре марки машин (фото)

В список известного механика Криса Пайла попали, как и "простые рабочие лошадки" от Ford, так и электрокары от Tesla.

Механик и автоэксперт Крис Пайл из JustAnswer рассказал, какие марки авто стали его любимыми, благодаря надежности, пишет Gobankingrates.

Ford — надежная рабочая лошадка

Пайл рекомендовал, в частности, две модели Ford.

"Ford Super Duty или F150. Недаром они являются самыми продаваемыми грузовиками", — объяснил он.

Ford Super Duty Фото: Ford

По словам Пайла эти две модели справляются со своей работой идеально, но рекомендует их для покупки тем, кому требуется универсальный грузовик для буксировки лодки или автодома.

Еще одним важным преимуществом является высокая стоимость при перепродаже. Как отметил Пайл: "Когда придет время продавать, у вас не возникнет проблем с поиском покупателя для вашего подержанного грузовика".

Hyundai и Kia – корейские чемпионы по соотношению цены и качества

"Любые автомобили Hyundai или Kia. Вы будете удивлены низкими эксплуатационными расходами", - советует он тем, кто ищет простые и надежные модели.

Hyundai Фото: Hyundai

Эти бренды предлагают привлекательные предложения прямо с места производства.

"Как правило, их дешевле купить, на них распространяется отличная гарантия, и в комплекте идут все необходимые аксессуары", — отметил он.

Однако есть один недостаток: низкая остаточная стоимость. Поэтому Пайл рекомендует эксплуатировать автомобиль до пробега более 200 000 километров или до тех пор, "пока он не развалится на части".

Tesla – отличный вариант для любителей электроавтомобилей

Тем, кто рассматривает переход на электромобили , Пайл дает четкие рекомендации относительно Tesla: это хороший выбор, "при условии, что вы хотите перейти на электромобиль и планируете ездить в основном по городу, чтобы вам не приходилось заниматься планированием маршрута с учетом зарядных станций".

Tesla Фото: Tesla

По его мнению автомобили Tesla оснащены лучшими функциями, которые только можно найти в электроавтомобиле, и доказали свою эффективность.

