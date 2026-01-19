Найкращий вибір: автоексперт назвав надійні чотири марки машин (фото)

До списку відомого механіка Кріса Пайла потрапили, як і "прості робочі конячки" від Ford, так і електрокари від Tesla.

Механік і автоексперт Кріс Пайл з JustAnswer розповів, які марки авто стали його улюбленими, завдяки надійності, пише Gobankingrates.

Ford — надійна робоча конячка

Пайл рекомендував, зокрема, дві моделі Ford.

"Ford Super Duty або F150. Недарма вони є найбільш продаваними вантажівками", — пояснив він.

Ford Super Duty Фото: Ford

За словами Пайла, ці дві моделі справляються зі своєю роботою ідеально, але рекомендує їх для покупки тим, кому потрібна універсальна вантажівка для буксирування човна або автобудинку.

Ще однією важливою перевагою є висока вартість під час перепродажу. Як зазначив Пайл: "Коли прийде час продавати, у вас не виникне проблем із пошуком покупця для вашої вживаної вантажівки".

Hyundai і Kia — корейські чемпіони за співвідношенням ціни та якості

"Будь-які автомобілі Hyundai або Kia. Ви будете здивовані низькими експлуатаційними витратами", — радить він тим, хто шукає прості та надійні моделі.

Hyundai Фото: Hyundai

Ці бренди пропонують привабливі пропозиції прямо з місця виробництва.

"Як правило, їх дешевше купити, на них поширюється чудова гарантія, і в комплекті йдуть усі необхідні аксесуари", — зазначив він.

Однак є один недолік: низька залишкова вартість. Тому Пайл рекомендує експлуатувати автомобіль до пробігу понад 200 000 кілометрів або до тих пір, "поки він не розвалиться на частини".

Tesla — чудовий варіант для любителів електроавтомобілів

Тим, хто розглядає перехід на електромобілі, Пайл дає чіткі рекомендації щодо Tesla: це хороший вибір, "за умови, що ви хочете перейти на електромобіль і плануєте їздити здебільшого містом, щоб вам не доводилось займатись плануванням маршруту з урахуванням зарядних станцій".

Tesla Фото: Tesla

На його думку автомобілі Tesla оснащені найкращими функціями, які тільки можна знайти в електроавтомобілі, і довели свою ефективність.

