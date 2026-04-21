Завозили Bentley и Lamborgini: в Польше наказали поставщиков сотни элитных авто в РФ

Компания из Польши должна заплатить огромный штраф за нарушение режима санкций ЕС против России. Она поставляла в РФ дорогие автомобили.

Налоговые органы Польши наложили на фирму-поставщика элитных авто в РФ штраф в размере 20 миллионов злотых ($5,56 миллиона). Об этом сообщает Bloomberg.

Компанию основали на юго-востоке Польши граждане Беларуси. В 2022-2023 годах они закупали дорогие представительские автомобили в странах Европейского союза и переправляли их в Россию через Польшу, Литву и Беларусь.

Установлено, что всего таким образом удалось поставить в РФ примерно 100 элитных авто общей стоимостью 49 миллионов злотых ($13,6 миллиона).

Важно

Известно, что среди переправленных в Россию авто были дорогие Audi, BMW и Mercedes-Benz и даже элитные Bentley, Lamborghini и Porsche.

Відео дня

В министерстве финансов Польши отметили, что это одна из крупнейших выявленных схем обхода санкций Евросоюза против РФ. Как известно, после начала полномасштабного вторжения в Украину запретили поставки из ЕС в Россию автомобилей стоимостью более 50 000 евро.

