Завозили Bentley та Lamborgini: у Польщі покарали постачальників сотні елітних авто до РФ

Компанія із Польщі повинна сплатити величезний штраф через порушення режиму санкцій ЄС проти Росії. Вона постачала в РФ дорогі автомобілі.

Податкові органи Польщі наклали на фірму-постачальника елітних авто в РФ штраф у розмірі 20 мільйонів злотих ($5,56 мільйона). Про це повідомляє Bloomberg.

Компанію заснували на південному сході Польщі громадяни Білорусі. У 2022-2023 роках вони закуповували дорогі представницькі автомобілі в країнах Європейського союзу та переправляли їх до Росії через Польщу, Литву та Білорусь.

Встановлено, що всього таким чином вдалося поставити до РФ приблизно 100 елітних авто загальною вартістю 49 мільйонів злотих ($13,6 мільйона).

Відомо, що серед переправлених до Росії авто були дорогі Audi, BMW і Mercedes-Benz та навіть елітні Bentley, Lamborghini та Porsche.

У міністерстві фінансів Польщі зазначили, що це одна з найбільших виявлених схем обходу санкцій Євросоюзу проти РФ. Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну заборонили постачання з ЄС до Росії автомобілів вартістю понад 50 000 євро.

