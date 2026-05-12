Летающие авто все ближе: британский стартап испытал аппарат Sigma, в чем его уникальность (видео)

Компания AltoVolo из Лондона официально перешла к этапу производства полномасштабного демонстрационного образца своего самолета Sigma после успешных летных испытаний прототипа в масштабе 1:4.

Компания охарактеризовала Sigma как первый в мире летательный аппарат с гипер-взлетом и посадкой, сообщает Advanced Air Mobility International.

На данный момент предварительный анализ конструкции завершен, а инженерная группа закончила разработку спецификаций для первой серийной модели, переключившись на детальное проектирование и формальные требования к сертификации.

Значительным техническим изменением в разработке Sigma стал переход от электрических вентиляторов в кожухе к открытой конфигурации несущего винта.

После обширной программы исследований и разработок компания определила, что закрытые несущие винты вносят излишний вес, инерцию и усложняют конструкцию. Переход к открытым несущим винтам удвоил время зависания Sigma, снизил нагрузку на винт и улучшил характеристики перехода к наклону.

Відео дня

Для поддержки этого изменения команда разработала собственную концепцию гоночного винта с фиксированным шагом, призванную превзойти стандартные коммерческие варианты.

Аппарат Sigma оснащен гибридной электрической системой наклоняющегося шасси, обеспечивающей дальность полета в 800 км и максимальную скорость 355 км/ч. Разработанный для универсального использования в городских и региональных условиях, этот двухместный летательный аппарат имеет ширину 4,9 метра и весит 980 кг, включая двух пассажиров и багаж.

В числе мер безопасности — баллистический парашют и резервная система двигателей, которая обеспечивает стабильный полет даже после отказа одного из двигателей. По имеющимся данным, уровень шума на 80% ниже, чем у традиционного вертолета, что облегчает полеты в жилых районах.

Хотя Sigma предназначен для профессионального использования, он также доступен для пилотов-любителей. Они могут управлять аппаратом после 25 часов обучения, однако их полеты ограничены дневным временем суток и хорошей погодой.

Завершение работы над первым полномасштабным демонстрационным образцом запланировано на конец 2026 года. Он послужит основой для проверки готовности к производству, которая является заключительным этапом перед началом серийного производства.

Sigma уже называют первым летающим автомобилем. Эксперты предсказывают, что такие аппараты полностью изменят картину в городах уже в ближайшие несколько лет.

Напомним, самое дорогое китайское авто продали за почти 3 миллиона долларов.

Также сообщалось, что китайский производитель пылесосов создал реактивный суперкар, который стартует до сотни за 0,9 секунды.