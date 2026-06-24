Стартап из Нидерландов хочет изменить посадку водителя в гиперкаре: как это будет выглядеть

Новый стартап по производству гиперкаров Sanrivatti анонсировал изменения в посадке водителя за рулем авто, вдохновившись миром супербайков.

Sanrivatti хочет полностью переосмыслить посадку за рулем, поместив человеческий фактор в центр и построив машину вокруг него, сообщает CarBuzz.

Так называемая посадка за рулем Apex началась с простой идеи основателя и генерального директора компании Сантьяго Санчеса.

"На высокопроизводительном мотоцикле водитель и машина движутся как одно целое. Связь мгновенная, физическая и инстинктивная. Каждое движение тела напрямую влияет на ощущения; каждое изменение баланса, осанки и восприятия становится частью взаимодействия. Напротив, даже самые мощные в мире автомобили часто разделяют водителя и машину слоями архитектуры, компоновки, системных технологий и условностей", — объясняет он.

Відео дня

Apex Position же предусматривает, что пилот будет сидеть в более центральном, ориентированном вперед положении внутри автомобиля. Это улучшит естественные движения во время поездки, а также снизит связь между человеком и автомобилем во время поворотов, разгона и торможения.

Фото: Sanrivatti

Фото: Sanrivatti

Фото: Sanrivatti

Сейчас Sanrivatti находится на ранних этапах планирования и уже начала формировать команду специалистов для руководства всем процессом.

Например, компания привлекла Пола Аркесдена, который сейчас является исполнительным директором по технологическому партнерству и ранее работал в McLaren (включая MSO) и Singer. К ним также присоединился коммерческий стратегический советник Джефф Доудинг, ранее работавший в Bentley, Lotus, Al Habtoor Motors и Harley Davidson.

Сам Сачес до основания Sanrivatti был руководителем команды Formula Student в Университете прикладных наук HAN, а также проходил стажировку в Donkervoort.

Как будет выглядеть гиперкар от Sanrivatti

Судя по эскизам на странице стартапа, это будет гиперкар с клиновидным силуэтом и, скорее всего, с расположенным сзади двигателем. Он выглядит как одноместный болид в стиле McLaren, где водитель сидит посередине.

Вероятно, он будет иметь кузов с навесом, мускулистые пропорции и заднее антикрыло для улучшения аэродинамики на высоких скоростях на гоночной трассе.

Аналитики пока скептически относятся к подобной идее, но не спешат "хоронить" проект, решив посмотреть, чем все обернется.

Напомним, в Италии создали экстремальный гиперкар.

Также мы писали, что Bugatti представили эксклюзивный гиперкар в ретро-стиле.