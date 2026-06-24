Стартап из Нидерландов хочет изменить посадку водителя в гиперкаре: как это будет выглядеть
Новый стартап по производству гиперкаров Sanrivatti анонсировал изменения в посадке водителя за рулем авто, вдохновившись миром супербайков.
Sanrivatti хочет полностью переосмыслить посадку за рулем, поместив человеческий фактор в центр и построив машину вокруг него, сообщает CarBuzz.
Так называемая посадка за рулем Apex началась с простой идеи основателя и генерального директора компании Сантьяго Санчеса.
"На высокопроизводительном мотоцикле водитель и машина движутся как одно целое. Связь мгновенная, физическая и инстинктивная. Каждое движение тела напрямую влияет на ощущения; каждое изменение баланса, осанки и восприятия становится частью взаимодействия. Напротив, даже самые мощные в мире автомобили часто разделяют водителя и машину слоями архитектуры, компоновки, системных технологий и условностей", — объясняет он.
Apex Position же предусматривает, что пилот будет сидеть в более центральном, ориентированном вперед положении внутри автомобиля. Это улучшит естественные движения во время поездки, а также снизит связь между человеком и автомобилем во время поворотов, разгона и торможения.
Сейчас Sanrivatti находится на ранних этапах планирования и уже начала формировать команду специалистов для руководства всем процессом.
Например, компания привлекла Пола Аркесдена, который сейчас является исполнительным директором по технологическому партнерству и ранее работал в McLaren (включая MSO) и Singer. К ним также присоединился коммерческий стратегический советник Джефф Доудинг, ранее работавший в Bentley, Lotus, Al Habtoor Motors и Harley Davidson.
Сам Сачес до основания Sanrivatti был руководителем команды Formula Student в Университете прикладных наук HAN, а также проходил стажировку в Donkervoort.
Как будет выглядеть гиперкар от Sanrivatti
Судя по эскизам на странице стартапа, это будет гиперкар с клиновидным силуэтом и, скорее всего, с расположенным сзади двигателем. Он выглядит как одноместный болид в стиле McLaren, где водитель сидит посередине.
Вероятно, он будет иметь кузов с навесом, мускулистые пропорции и заднее антикрыло для улучшения аэродинамики на высоких скоростях на гоночной трассе.
Аналитики пока скептически относятся к подобной идее, но не спешат "хоронить" проект, решив посмотреть, чем все обернется.
Напомним, в Италии создали экстремальный гиперкар.
Также мы писали, что Bugatti представили эксклюзивный гиперкар в ретро-стиле.