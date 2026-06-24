Стартап із Нідерландів хоче змінити положення водія в гіперкарі: як це виглядатиме

Новий стартап з виробництва гіперкарів Sanrivatti оголосив про зміни в посадці водія за кермом автомобіля, надихнувшись світом супербайків.

Sanrivatti прагне повністю переосмислити процес керування автомобілем, поставивши людський фактор у центр уваги та сконструювавши автомобіль навколо нього, повідомляє CarBuzz.

Так звана "посадка за кермом" Apex почалася з простої ідеї засновника та генерального директора компанії Сантьяго Санчеса.

"На високопродуктивному мотоциклі водій і машина рухаються як єдине ціле. Зв'язок миттєвий, фізичний та інстинктивний. Кожен рух тіла безпосередньо впливає на відчуття; кожна зміна балансу, постави та сприйняття стає частиною взаємодії. Навпаки, навіть найпотужніші в світі автомобілі часто розділяють водія та машину шарами архітектури, компоновки, системних технологій та умовностей", — пояснює він.

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Apex Position, у свою чергу, передбачає, що пілот сидітиме в більш центральному, орієнтованому вперед положенні всередині автомобіля. Це покращить природні рухи під час поїздки, а також зменшить взаємодію між людиною та автомобілем під час поворотів, розгону та гальмування.

Фото: Sanrivatti

Фото: Sanrivatti

Фото: Sanrivatti

Наразі Sanrivatti перебуває на початкових етапах планування і вже почала формувати команду фахівців для керівництва всім процесом.

Наприклад, компанія залучила Пола Аркесдена, який зараз обіймає посаду виконавчого директора з питань технологічного партнерства і раніше працював у McLaren (у тому числі в підрозділі MSO) та Singer. До них також приєднався комерційний стратегічний радник Джефф Доудінг, який раніше працював у Bentley, Lotus, Al Habtoor Motors та Harley Davidson.

До заснування Sanrivatti сам Сачес очолював команду Formula Student в Університеті прикладних наук HAN, а також проходив стажування в компанії Donkervoort.

Як виглядатиме гіперкар від Sanrivatti

Судячи з ескізів на сторінці стартапу, це буде гіперкар із клиноподібним силуетом і, найімовірніше, з двигуном, розташованим ззаду. Він виглядає як одномісний болід у стилі McLaren, де водій сидить посередині.

Ймовірно, він матиме кузов із навісом, потужні пропорції та заднє антикрило для поліпшення аеродинаміки на високих швидкостях на гоночній трасі.

Аналітики поки що скептично ставляться до такої ідеї, але не поспішають "поховати" проєкт, вирішивши почекати, чим це все закінчиться.

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