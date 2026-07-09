Беспилотное такси сдало пьяных подростков полиции (видео)

Два 15-летних подростка, которые пили алкоголь и стреляли из окон полимерными шариками с водой в сторону улицы, находясь в беспилотном автомобиле-такси Waymo, в итоге приехали не по указанному в приложении адресу, а попали в полицейский участок.

Это произошло после того, как компания Waymo уведомила об инциденте в салоне авто правоохранительные органы Северной Калифорнии, а затем дистанционно заставила автомобиль заехать на парковку, сообщает AP.

По словам представителя департамента полиции Сан-Матео Жанин Луны, сотрудники полиции остановили и обыскали транспортное средство. Пассажиры не были заперты внутри и имели возможность выйти из автомобиля.

По словам Луны, во время остановки сотрудники полиции смогли связаться с представителем Waymo через систему связи автомобиля.

Департамент полиции Сан-Матео опубликовал сообщение об инциденте в социальных сетях и предупредил людей об употреблении алкоголя несовершеннолетними и об опасности водяных пистолетов.

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"Хотя в этой затее была некоторая изобретательность, игрушечные пистолеты, водяные пистолеты и пневматические ружья представляют реальную опасность, особенно для неопытного глаза. Простое обращение с ними может вызвать страх у прохожих или у тех, кто не может их хорошо рассмотреть. Стрельба снарядами на высокой скорости может нанести реальный вред. И не будем забывать о распитии алкоголя несовершеннолетними. Все это плохие идеи на сегодня для этих двоих", — говорится в заявлении.

Пост собрал множество комментариев. Некоторые из пользователей выражали обеспокоенность по поводу слежки и того, допустимо ли для компании Waymo передавать подростков полиции.

Напомним, Великобритания планирует использовать летающие такси на поле боя.

Также сообщалось, что представлено аэротакси с рекордным запасом хода.