Безпілотне таксі доставило п'яних підлітків до поліції (відео)

Двоє 15-річних підлітків, які вживали алкоголь і стріляли з вікон полімерними кульками з водою у бік вулиці, перебуваючи в безпілотному таксі Waymo, у підсумку приїхали не за адресою, вказаною в додатку, а потрапили до поліцейського відділку.

Це сталося після того, як компанія Waymo повідомила правоохоронні органи Північної Каліфорнії про інцидент у салоні авто, а потім дистанційно змусила автомобіль заїхати на парковку, повідомляє AP.

За словами представниці департаменту поліції Сан-Матео Жанін Луни, співробітники поліції зупинили та обшукали транспортний засіб. Пасажири не були зачинені всередині й мали можливість вийти з автомобіля.

За словами Луни, під час зупинки співробітники поліції змогли зв’язатися з представником Waymo через систему зв’язку автомобіля.

Департамент поліції Сан-Матео опублікував повідомлення про інцидент у соціальних мережах і попередив людей про вживання алкоголю неповнолітніми та про небезпеку водяних пістолетів.

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"Хоча в цій затії була певна винахідливість, іграшкові пістолети, водяні пістолети та пневматичні рушниці становлять реальну небезпеку, особливо для недосвідченого ока. Просте поводження з ними може викликати страх у перехожих або у тих, хто не може їх добре розгледіти. Стрільба снарядами на високій швидкості може завдати реальної шкоди. І не забуваймо про вживання алкоголю неповнолітніми. Усе це — погані ідеї на сьогодні для цих двох", — йдеться у заяві.

Цей допис зібрав безліч коментарів. Деякі користувачі висловлювали занепокоєння щодо стеження та того, чи має право компанія Waymo передавати підлітків поліції.

Нагадаємо, що Велика Британія планує використовувати літаючі таксі на полі бою.

Також повідомлялося, що було представлено аеротаксі з рекордним запасом ходу.