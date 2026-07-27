Функции внедорожника Zeekr отключились после выезда из Китая: что случилось с водителем

Хозяин китайского внедорожника Zeekr 9X, который обошелся ему в $73 500, был шокирован, когда дорогой автомобиль заблокировал дверь своего владельца более чем на 30 часов сразу после выезда из КНР.

Мужчина по фамилии Лю планировал поехать через Казахстан в Европу, однако столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, сообщал на днях ресурс CarNewsChina.

Инцидент произошел еще в июле. Лю, который купил роскошный флагманский внедорожник, напичканный современнейшими технологиями, отправился в путешествие 8 июля. При въезде в Казахстан 16 июля система автомобиля активировала ограничения, включая навигацию, багажное отделение и электронную крышку топливного бака более чем на 30 часов. Также была заблокирована дверь.

Ряд функций в авто был заблокирован сразу после пересечения границы с Китаем Фото: CarNewsChina

По словам мужчины, он почувствовал себя "полунеработоспособным". Автовладелец подчеркнул, что сообщил сотрудникам дилерского центра о своих планах поездки через границу во время предрейсовой проверки технического состояния машины, но не получил никаких предупреждений о возможных ограничениях системы.

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"После проверки было установлено, что местоположение автомобиля находится за границей, что активировало встроенный механизм защиты", — объяснил журналистам представитель Zeekr.

В Zeekr подчеркнули, что это стандартная отраслевая мера, разработанная для защиты имущества владельца и соответствия международным нормам и правилам импорта/экспорта, предотвращая риски, связанные с контрабандой или кражей.

По заверениям автопроизводителя, этот механизм не влияет на основные системы управления, такие как трансмиссия или тормозная система, и нет сценариев, при которых "автомобиль заблокирован" или "не пригоден для движения".

Компания отметила, что зарядный порт можно открыть прямым нажатием, а крышку топливного бака легко разблокировать, удерживая в течение пяти секунд физическую кнопку аварийной сигнализации в салоне, минуя необходимость использования информационно-развлекательной системы.

После подтверждения пользователем законности трансграничной поездки ограничения могут быть сняты с помощью кода авторизации.

Проверив авто, компания удалила системные запросы. Правда, временная разблокировка ограничена одним регионом. Поездка через несколько стран может привести к повторной блокировке автомобиля.

Мистер Лю столкнулся с неожиданной блокировкой Фото: CarNewsChina

Как пишет Carscoops, после инцидента компания добавила генератор паролей в свое сопутствующее приложение, позволяя владельцам создавать собственные коды разблокировки после блокировки при пересечении границы. Неясно, работают ли эти коды в автономном режиме, поскольку сигнал трудно найти вблизи международных пунктов пропуска.

Zeekr также пообещала обновление по беспроводной сети с переключателем, который по умолчанию отключает блокировку при пересечении границы.

Напомним, Zeekr вывел на рынок самый мощный и быстрый минивэн в мире.

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