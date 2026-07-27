Функції позашляховика Zeekr перестали працювати після виїзду з Китаю: що сталося з водієм

Власник китайського позашляховика Zeekr 9X, який обійшовся йому в 73 500 доларів, був шокований, коли дорогий автомобіль заблокував двері свого власника на понад 30 годин одразу після виїзду з КНР.

Чоловік на прізвище Лю планував поїхати через Казахстан до Європи, однак зіткнувся з непередбаченими обставинами, як нещодавно повідомляв ресурс CarNewsChina.

Інцидент стався ще в липні. Лю, який придбав розкішний флагманський позашляховик, оснащений найсучаснішими технологіями, вирушив у подорож 8 липня. Під час в’їзду до Казахстану 16 липня система автомобіля активувала обмеження, зокрема навігацію, багажне відділення та електронну кришку паливного бака, на понад 30 годин. Також було заблоковано двері.

Деякі функції в автомобілі були заблоковані одразу після перетину кордону з Китаєм Фото: CarNewsChina

За словами чоловіка, він відчув, що "напів непрацездатним". Власник автомобіля наголосив, що повідомив співробітникам дилерського центру про свої плани поїздки за кордон під час передрейсової перевірки технічного стану машини, але не отримав жодних попереджень про можливі обмеження системи.

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"Після перевірки було встановлено, що автомобіль перебуває за кордоном, що й активувало вбудований механізм захисту", — пояснив журналістам представник Zeekr.

У Zeekr наголосили, що це стандартний галузевий захід, розроблений для захисту майна власника та дотримання міжнародних норм і правил імпорту/експорту, що дозволяє запобігти ризикам, пов’язаним із контрабандою або крадіжкою.

За запевненнями автовиробника, цей механізм не впливає на основні системи керування, такі як трансмісія чи гальмівна система, і не існує ситуацій, за яких "автомобіль заблоковано" або "він непридатний для руху".

Компанія зазначила, що зарядний порт можна відкрити прямим натисканням, а кришку паливного бака — легко розблокувати, утримуючи протягом п’яти секунд фізичну кнопку аварійної сигналізації в салоні, що дозволяє обійтися без використання інформаційно-розважальної системи.

Після підтвердження користувачем законності транскордонної поїздки обмеження можуть бути зняті за допомогою коду авторизації.

Перевіривши автомобіль, компанія скасувала системні запити. Щоправда, тимчасове розблокування обмежене одним регіоном. Поїздка через кілька країн може призвести до повторного блокування автомобіля.

Містер Лю зіткнувся з несподіваним блокуванням Фото: CarNewsChina

Як повідомляє Carscoops, після інциденту компанія додала генератор паролів до свого супутнього додатка, що дає змогу власникам створювати власні коди розблокування після блокування під час перетину кордону. Незрозуміло, чи працюють ці коди в автономному режимі, оскільки сигнал важко знайти поблизу міжнародних пунктів пропуску.

Zeekr також пообіцяла оновлення через бездротову мережу з перемикачем, який за замовчуванням вимикає блокування під час перетину кордону.

Нагадаємо, компанія Zeekr випустила на ринок найпотужніший і найшвидший мінівен у світі.

Також ми писали, що в Україні з’явився надпотужний флагман Zeekr за 120 000 доларів.