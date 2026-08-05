Международный день светофора: как три цвета изменили картину движения во всем мире

5 августа отмечается Международный день светофора. Сейчас сложно представить дороги без этого устройства, хотя еще в начале прошлого века он был в диковинку.

5 августа 1914 года в американском городе Кливленд заработал первый в мире электрический светофор, и именно этот день решено провозгласить праздником светофора. Фокус собрал историю появления светофоров и их влиянии на дорожное движение во всем мире.

Что такое светофор?

Светофоры — это сигнальные устройства, используемые для регулирования потока транспортных средств и пешеходов на перекрестках и переходах. У них — единая цветовая система: красный цвет означает "стоп", желтый — "предупреждение", а зеленый — "движение".

Светофоры можно устанавливать различными способами, например, на пешеходных переходах, в том числе на опорах, на пролетах, на опорах с верхней стойкой и на столбах (горизонтально или вертикально).

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Светофоры могут размещаться горизонтально и вертикально Фото: autocentre.ua

Когда появились первые светофоры?

Светофоры появились еще до автомобилей. В конце 1868 года на перекрестке улиц Бридж, Грейт-Джордж и Парламентской площади в Лондоне были установлены газовые светофоры для регулирования интенсивного движения конных экипажей и пешеходов. Три семафорных рычага, созданные британским инженером по железнодорожной сигнализации Джоном Пиком Найтом на основе железнодорожных сигналов, стояли на столбе высотой почти семь метров.

Место для этого было выбрано не случайно. На этом перекрестке всегда было большое количество конных экипажей, из-за чего пешеходы то и дело попадали под колеса повозок, а сами экипажи не всегда могли разъехаться без приключений.

Так выглядел самый первый светофор в Лондоне Фото: Соцсети

Разработанные для имитации жестов регулировщика дорожного движения, горизонтальные сигнальные рычаги указывали на необходимость остановки и осторожности. Когда они были расположены перпендикулярно, движение запрещалось, а наклон до 45 градусов разрешал движение.

Ночью использовались газовые фонари с цветными линзами, а газ для их питания подавался в механизм из трубы, проложенной в земле.

Светофор семафорного типа проработал в Лондоне всего 23 дня Фото: Соцсети

Как и сегодня, красный свет означал, что движение должно остановиться, а зеленый — "двигаться с осторожностью". Свет и сигналы управлялись вручную полицейским, который также свистел, чтобы сообщить о предстоящей смене режима

К сожалению, первая версия светофора имела неудачное начало. Утечка газа из расположенной под ним подающей трубы привела к взрыву механизма светофора, в результате чего пострадал полицейский, управлявший им. По одним данным он был ранен, по другим — погиб. Это произошло в ночь на 2 января 1869 года.

Посчитав светофор опасным, его быстро демонтировали, запретив этот аппарат на следующие 60 лет. В конечном итоге он вернулся на британские улицы в 1929 году.

Возвращаясь к Найту, добавим, что кроме того, что он был "отцом" прототипа современного светофора, инженер еще и много внимания уделял организации дорожного движения. Например, рекомендовал использовать освещение и наносить белые линии на улицы для обозначения маршрутов для различных типов транспортных средств.

Джон Найт — "отец" первого" светофора Фото: Архивное фото

Для уменьшения заторов он также предложил строить улицы с односторонним движением и кольцевые развязки.

От семафора до трехцветного электрического светофора

Родиной современных светофоров принято считать США. До определенного времени во многих американских городах для регулирования дорожного движения использовались семафорные светофоры с ручным управлением.

Вместо газа для освещения ламп ночью иногда использовался керосин, а стандартные красные или зеленые линзы указывали на необходимость остановки и продолжения движения соответственно

В 1912 году в Солт-Лейк-Сити полицейским Лестером Уайром, который возглавлял городскую дорожную службу, был разработан светофор с двумя круглыми электрическими сигналами — красного и зеленого цвета.

В то время это был деревянный ящик на длинном штативе. Конструкция напоминала скворечник, что и породило шутку, пешеходы спрашивали у водителей: "Вы ждете, когда появится птичка?".

Светофор Лестера Уайра

Через пять лет после изобретения светофора Уайром Солт-Лейк-Сити стал первым городом в Соединенных Штатах, где была создана взаимосвязанная система светофоров

Уайр прославился, но денег много не заработал, поскольку не запатентовал свое изобретение.

Молодой Лестер Уайр Фото: Архивное фото и его "скворечник" Фото: из открытых источников

Эту оплошность, но уже с пользой для себя исправил в 1913 году Джеймс Ходж из Кливленда, который подал в США патент на электрическую "Муниципальную систему управления дорожным движением", которая состояла из "блоков управления дорожным движением или сигналов на перекрестках улиц и в других подходящих местах".

Целью Ходжа было дать возможность полицейским лучше контролировать движение, чтобы отдавать приоритет машинам экстренных служб. Использовались лампы разных цветов: один цвет (красный) означал "стоп", а другой (белый) — "движение". Он получил свой патент (№ 1 251 666) 1 января 1918 года.

5 августа 1914 года первые электрические светофоры типа "стоп-старт" со звуковым сигналом были установлены в Кливленде, штат Огайо, на пересечении проспекта Эвклида и 105-й улицы Американской светофорной компанией. Четыре электрических светофора переключались с красного на зеленый свет и издавали предупреждающий звуковой сигнал. Управление осуществлял полицейский из специальной будки, расположенной на перекрестке.

В 1918 году появились светофоры с контрольными и инфракрасными сигналами. Один из светофоров оснащался датчиком давления, расположенным под землей. Как только транспортное средство приближалось к красному свету, красный свет сменялся на зеленый.

Другой тип светофора — это контрольный столб, активируемый громкоговорителями. При приближении к красному свету водители могли переключиться на зеленый, нажав на звуковой сигнал.

Появление контрольных столбов позволило эффективно регулировать движение. Это оказало очевидное влияние на управление транспортным потоком, повышение пропускной способности дорог и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Светофоры приблизительно в том виде, в котором мы их знаем сейчас, появились в США. В 1920 году, согласно Детройтскому историческому обществу, сотрудник дорожной полиции Детройта Уильям Поттс, который, как и другие в то время, был обеспокоен ухудшением безопасности дорожного движения из-за растущей популярности автомобилей, установил четырехсторонний трехцветный светофор на углу Вудворд-авеню и Форт-стрит.

Первый светофор в Детройте

Уже вскоре такой светофор стал нормой для дорог по всей стране, и все это благодаря тому, что Поттс добавил желтый свет, который давал водителям время переждать и сориентироваться между красным и зеленым сигналами.

Отметим, что, как и Лестер Уайр до него, Поттс не запатентовал свое устройство, по-видимому, потому что, будучи государственным служащим, он не имел на это права.

Кстати, самый первый светофор Детройта сейчас хранится в музее Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган. Светофор был передан музею Департаментом полиции Детройта.

Когда появились первые электрические светофоры

Первые светофоры, работающие от электричества, были изобретены в 1923 году афроамериканским изобретателем Гарретом Морганом. Он получил патент США (№ 1 475 024) на ручной семафорный светофор, имевший три положения: стоп, движение и полная остановка, чтобы транспорт мог уступать дорогу пешеходам.

Впоследствии он продал свою разработку компании General Electric за $40 000 ($730 000 по сегодняшнему курсу).

Гаррет Морган придумал первый светофор, работающий от электричества Фото: из открытых источников

В Европе светофоры начали устанавливаться в 1922 году, сначала в Париже, а затем в Гамбурге. Первый светофор в Италии появился в 1927 году в городе Вульвергемптоне.

В CCCP первый световой регулятор движения появился в 15 января 1930 года в городе Ленинград.

Что касается появления первого светофора в Украине, то точной даты в исторических источниках не сохранилось, однако регулирование движения с помощью первых светофорных устройств в в нашей стране началось в 1930-х годах.

Согласно краеведческим данным, первый светофор на территории Украины заработал в 1936 году в Харькове (который тогда был столицей УССР), а в Киеве автоматические регулировщики появились во второй половине 1930-х годов по мере роста городского транспорта.

Первые светодиодные системы стали массово применяться с изобретением светодиодов зеленого свечения достаточной яркости в конце 90-х годов.

Со временем технологический прогресс повысил эффективность, надежность и безопасность светофоров. Сегодня в светофорах используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы, чем традиционные лампы.

Почему у светофора три цвета и что они означают

В 1968 году Соглашение Организации Объединенных Наций о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах определило значения различных светофоров.

Зеленый свет — это сигнал разрешения. Транспортные средства, движущиеся на зеленый свет, могут ехать прямо, поворачивать налево и направо, если нет другого знака, запрещающего определенный поворот. Транспортные средства, поворачивающие налево и направо, должны уступать дорогу тем, кто движется по правилам дорожного движения на перекрестках, и пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу.

Красный свет — это сигнал запрета движения. Транспортные средства, движущиеся на красный свет, должны парковаться за разметкой на перекрестках.

Желтый свет является предупреждающим сигналом. Транспортные средства, движущиеся на желтый свет, не могут пересекать разметку. Однако транспортные средства могут въезжать на перекресток, если они находятся слишком близко к разметке, чтобы безопасно припарковаться.

Какие типы светофоров существуют?

На дорогах общего пользования основные типы дорожных светофоров делятся на две главные группы по назначению: транспортные (для автомобилей и других ТС) и пешеходные. С учетом дополнительных секций, реверсивных сигналов, трамвайных и железнодорожных систем насчитывается более десяти специализированных разновидностей.

Транспортные светофоры

Наиболее распространенный тип светофора — это светофор для движения автотранспорта, который в основном используется для регулирования движения на перекрестках, переходах и развязках. Все эти светофоры используют единую цветовую систему: зеленый означает "проезд", желтый — "предупреждение", а красный — "остановка". Предоставляя водителям инструкции о том, когда начинать и останавливать движение, они гарантируют свою эффективность и снижают риск аварий. Для лучшей видимости эти знаки обычно размещаются высоко или на уровне глаз.

Пешеходные светофоры

Цель пешеходных светофоров — помочь людям безопасно переходить улицу. Обычно они устанавливаются на пешеходных переходах или оживленных перекрестках. Для повышения безопасности пешеходов с нарушениями зрения современные пешеходные переходы могут быть оснащены звуковыми сигналами и таймерами обратного отсчета.

Специальные светофоры

Специальные светофоры предназначены для удовлетворения уникальных требований к организации дорожного движения, превосходящих требования к обычным транспортным средствам и пешеходам. Они отображают мигающие красные огни на железнодорожных переездах, мигающие огни в школьных зонах, предупреждающие водителей о необходимости снизить скорость, дорожные знаки для автобусов и канатных дорог (которые могут иметь символ Т или белую линию), а также сигналы для велосипедистов с символами велосипедов.

Светофоры для велосипедистов Фото: КГГА

Светофоры с обратным отсчетом

Они дают людям время подготовиться, отображая количество секунд, оставшихся до смены сигнала светофора.

Временные светофоры

Такие светофоры больше используются за рубежом, чем в постсоветских странах и применяются, когда традиционные светофоры неэффективны или непригодны для использования, например, на строительных площадках, во время специальных мероприятий или на местах аварий. Их можно включать и выключать вручную или с помощью пульта дистанционного управления, и часто они питаются от солнца или батарей.

Временные светофоры Фото: Соцсети

Стрелки светофора

На перекрестках повороты контролируются дорожные знаки со стрелками, которые представляют собой красные, желтые и зеленые стрелки, указывающие определенные направления, например, налево или направо. Зеленый сигнал светофора позволяет безопасно поворачивать, поскольку приближающийся транспорт не будет вам мешать; однако желтый сигнал светофора означает, что поворот почти завершен. Красный сигнал светофора запрещает поворот в этом направлении. Поскольку при повороте меньше сомнений относительно того, кто имеет преимущественное право проезда, эти светофоры делают переход дороги более безопасным.

В последнее время на дорогах используются умные светофоры. Это системы регулирования движения с датчиками, камерами и искусственным интеллектом. Они меняют сигналы в реальном времени под поток машин и пешеходов, убирая долгие ожидания на пустых перекрестках.

С развитием электротранспорта и пилотируемых авто мировые умы задумались над тем, что привычная система светофоров может претерпеть изменения. Но это уже совсем другая история.

Напомним, в Украине с 2025 года начали устанавливать новые светофоры современного образца.

Также сообщалось, что в Британии на крошечной круговой развязке поставили 36 светофоров.