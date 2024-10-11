Стало хуже, чем было: в Британии на крошечной круговой развязке поставили 36 светофоров (фото)

"Светофорная" кольцевая развязка в Кембридже осветилась колоссальным количеством огней. Местные жители уже назвали ее "смешной" и "не соответствующей цели".

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Во вторник, 8 октября, на перекрестке Милтон-роуд и Элизабет-уэй в британском Кембридже открылась кольцевая развязка, регулируемая колоссальным количеством огней. Об этом пишет Daily Star.

Разгневанные жители уже назвали новую кольцевую развязку в центре города с 36 светофорами "смехотворной" и заявили, что она создает больше проблем на дорогах, чем раньше.

Работы по установке светофоров являются частью программы улучшения дороги Милтон, стоимость которой составила 31,9 млн фунтов стерлингов, то есть более 1,7 млрд грн.

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Критики реконструкции заявили, что огромное количество светофоров привело к тому, что в очереди теперь будут стоять еще больше времени, чем раньше.

"Там была длинная очередь из машин, стоящих без движения, потому что красный свет горит невероятно долго, а на самом кольцевом перекрестке нет движения. Кроме того, разве светофоры не сводят на нет смысл кольцевого перекрестка?", — поделился своими наблюдениями местный житель в социальном форуме Reddit.

Другой добавил, что это и смешно, и грустно одновременно, поскольку теперь машины останавливаются на перекрестке без острой необходимости, всего лишь "по желанию" светофора.

Представители компании, которая занималась реконструкцией, отметили, что кольцевая развязка и окружающая ее планировка должна обеспечить каждому возможность свободного и безопасного передвижения на автобусах, автомобилях, велосипедах, разнообразном колесном транспорте или пешком.

Напомним, ранее Фокус писал, что запутанная транспортная развязка в городе Суиндон графства Уилтшир на юго-западе Англии стала весьма популярной у водителей. Дорогу называют "волшебный выходной" из-за сложности проезда по ней.

К слову, на одной из улиц города Уэймут графства Дорсет впервые за 30 лет была отремонтирована дорога. Однако значительный участок остался нетронутым, так как там стояла брошенная машина.