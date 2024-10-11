Стало гірше, ніж було: у Британії на крихітній круговій розв'язці поставили 36 світлофорів (фото)

"Світлофорна" кільцева розв'язка в Кембриджі освітилася колосальною кількістю вогнів. Місцеві жителі вже назвали її "смішною" і такою, що "не відповідає меті".

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У вівторок, 8 жовтня, на перехресті Мілтон-роуд і Елізабет-вей у британському Кембриджі відкрилася кільцева розв'язка, регульована колосальною кількістю вогнів. Про це пише Daily Star.

Розгнівані жителі вже назвали нову кільцеву розв'язку в центрі міста з 36 світлофорами "сміховинною" і заявили, що вона створює більше проблем на дорогах, ніж раніше.

Роботи зі встановлення світлофорів є частиною програми поліпшення дороги Мілтон, вартість якої склала 31,9 млн фунтів стерлінгів, тобто понад 1,7 млрд грн.

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Критики реконструкції заявили, що величезна кількість світлофорів призвела до того, що в черзі тепер стоятимуть ще більше часу, ніж раніше.

"Там була довга черга з машин, що стоять без руху, тому що червоне світло горить неймовірно довго, а на самому кільцевому перехресті немає руху. Крім того, хіба світлофори не зводять нанівець сенс кільцевого перехрестя?", — поділився своїми спостереженнями місцевий житель у соціальному форумі Reddit.

Інший додав, що це і смішно, і сумно водночас, оскільки тепер машини зупиняються на перехресті без нагальної потреби, лише "за бажанням" світлофора.

Представники компанії, яка займалася реконструкцією, зазначили, що кільцева розв'язка та навколишнє планування має забезпечити кожному можливість вільного та безпечного пересування автобусами, автомобілями, велосипедами, різноманітним колісним транспортом або пішки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що заплутана транспортна розв'язка в місті Свіндон графства Вілтшир на південному заході Англії стала вельми популярною у водіїв. Дорогу називають "чарівний вихідний" через складність проїзду нею.

До слова, на одній із вулиць міста Веймут графства Дорсет уперше за 30 років було відремонтовано дорогу. Однак значна ділянка залишилася недоторканою, оскільки там стояла покинута машина.