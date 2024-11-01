У Нью-Йорку декриміналізували перехід дороги на червоне світло в межах боротьби з расизмом

Згідно з даними ЗМІ, минулого року 92% людей, які отримали штраф про перехід дороги на червоне світло, були чорношкірими або латиноамериканцями.

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У Нью-Йорку влада міста ухвалила законопроєкт, який декриміналізує перехід дороги в невстановлених місцях та на червоне світло. Про це пише видання New York Times.

Зазначається, що новий закон спрямований на вирішення проблеми расової невідповідності. Згідно з даними ЗМІ, минулого року 92% людей, які отримали штраф про перехід дороги на червоне світло, були чорношкірими або латиноамериканцями.

Новий закон дозволяє пішоходам легально переходити вулицю в будь-якій точці та дозволяє переходити з порушенням сигналів світлофора. Закон також вимагає від Департаменту транспорту запровадити просвітницьку ініціативу щодо прав та обов’язків пішоходів, а також операторів транспортних засобів, велосипедів та інших засобів пересування на дорогах міста.

Критики закону кажуть, що він спричинить більше зіткнень і смертей пішоходів.

Тим часом в місті хочуть зробити розширення тротуарів, скоротити пішохідні переходи, зменшити кількість смуг руху з 5 до 3 між Брайант-парком і Центральним парком, а також встановити біля доріг рослини та додаткове освітлення. Якщо проєкт буде схвалений, будівництво може розпочатися у 2028 році.

Нагадаємо, що дослідники вказують, що за два тижні після переведення годинників кількість зіткнень та ДТП зросла на 11%, а в годину пік цей показник зростає ще на 6%.