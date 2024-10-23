Переведення годинника і зростання кількості ДТП: фахівці підтвердили взаємозв'язок (деталі)

Дослідники вказують, що за два тижні після переведення годинників кількість зіткнень та ДТП зросла на 11%, а в годину пік цей показник зростає ще на 6%. Фахівці рекомендують водіям дотримуватися ПДД, перевірити техстан свого авто та бути пильними на дорогах.

Related video

Команди Автомобільної асоціації Британії (АА) та Tesco Bank вирішили перевірити, яким чином переведення годинників восени збільшує наші шанси потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Про результати досліджень обох компаній пише видання Daily Mail.

За оцінками АА, за два тижні після переведення годинника кількість дорожньо-транспортних пригод зросла на 11%. Також у годину пік цей показник зростає ще на 6%, що означає про необхідність попереджувати водіїв бути пильними в першу неділю після переходу на зимовий час.

Tesco Bank Motor Insurance теж підтверджує ці дані. За їхніми оцінками, кількість виплат щодо завданих збитків від ДТП зростає на 17% саме тоді, коли відбувається переведення годинників. Особливий стрибок цих платежів якраз спостерігається наприкінці жовтня та на початку листопада, тобто через півтора-два тижні після переходу на зимовий час.

Медіа пише, що АА опитала групу водіїв щодо їх поведінки у перші тижні після переведення стрілок годинника. Майже три чверті водіїв скаржилися на засліплення від сонця восени. Близько 40% кермувальників повідомили, що саме темний ранок і вечір є найгіршим часом для їзди восени, особливо після переходу на зимовий час.

Менеджер АА з питань допомоги при нещасних випадках Тім Ренкін додає, що їхні статистичні дані "чітко свідчать про те, що коли стрілки годинників переводять назад, то ми бачимо зростання кількості аварій"

"Багатьох із них можна було б уникнути, якби внесли невеликі зміни у звички водіїв. Саме осліплення від низько розташованого сонця може ускладнити процес кермування, але контролювати цей процес можливо. Ми закликаємо водіїв частіше освітлювати дорогу, щоб усі учасники дорожнього руху бачили одне одного", — каже Ренкін.

За його словами, саме осінній час, особливо після переведення годинників, є найбільшим випробування для водіїв, тому рекомендує всім кермувальникам дотримуватися ПДД, перевіряти своє авто на технічний стан та стежити за іншими учасниками дорожнього руху.

Представник Tesco Bank Дейв Томпсон також радить водіям залишати між машинами простір, регулярно стежити за чистотою вітрового скла та вікон, уважно стежити за пішоходами та велосипедистами. Якщо кермувальник має проблеми зі світлочутливістю, то фахівець просить не боятися сходити до офтальмолога і перевірити свій зір.

"Переведення стрілок годинників занурює вечори в темряву, і наші дані показують, що ця зміна призводить до збільшення кількості позовів про ДТП. Тому ми просимо бути особливо уважними, аби зменшити ймовірність зіткнень. Водіям ми радимо давати більше простору іншим машинам, збільшити час своєї поїздки та переконатися, що інші учасники дорожнього руху бачать вас. І звісно, слід обов'язково перевірити технічний стан свого авто перед початком зимового періоду", — констатує Томпсон.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус повідомляв, що в Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час. За словами парламентарів, які ухвалили відповідне рішення, "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів, що негативним чином відображається на загальному стані людини.

Також ми раніше писали про те, як на нас впливає переведення годинників на зимовий і літній час. Воно спочатку було покликане подарувати нам додатковий сонячний годинник, але в довгостроковій перспективі воно виявилося досить шкідливою і руйнівною звичкою.