Перевод часов и рост количества ДТП: специалисты подтвердили взаимосвязь (детали)

Исследователи указывают, что за две недели после перевода часов количество столкновений и ДТП выросло на 11%, а в час пик этот показатель возрастает еще на 6%. Специалисты рекомендуют водителям соблюдать ПДД, проверить техсостояние своего авто и быть бдительными на дорогах.

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Команды Автомобильной ассоциации Британии (АА) и Tesco Bank решили проверить, каким образом перевод часов осенью увеличивает наши шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие. О результатах исследований обеих компаний пишет издание Daily Mail.

По оценкам АА, за две недели после перевода часов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 11%. Также в час пик этот показатель возрастает еще на 6%, что означает о необходимости предупреждать водителей быть бдительными в первое воскресенье после перехода на зимнее время.

Tesco Bank Motor Insurance тоже подтверждает эти данные. По их оценкам, количество выплат по нанесенному ущербу от ДТП возрастает на 17% именно тогда, когда происходит перевод часов. Особый скачок этих платежей как раз наблюдается в конце октября и в начале ноября, то есть через полторы-две недели после перехода на зимнее время.

Медиа пишет, что АА опросила группу водителей относительно их поведения в первые недели после перевода стрелок часов. Почти три четверти водителей жаловались на ослепление от солнца осенью. Около 40% водителей сообщили, что именно темное утро и вечер являются худшим временем для езды осенью, особенно после перехода на зимнее время.

Менеджер АА по вопросам помощи при несчастных случаях Тим Ренкин добавляет, что их статистические данные "четко свидетельствуют о том, что когда стрелки часов переводят назад, то мы видим рост количества аварий"

"Многих из них можно было бы избежать, если бы внесли небольшие изменения в привычки водителей. Именно ослепление от низко расположенного солнца может усложнить процесс вождения, но контролировать этот процесс возможно. Мы призываем водителей чаще освещать дорогу, чтобы все участники дорожного движения видели друг друга", — говорит Ренкин.

По его словам, именно осеннее время, особенно после перевода часов, является самым большим испытание для водителей, поэтому рекомендует всем водителям соблюдать ПДД, проверять свое авто на техническое состояние и следить за другими участниками дорожного движения.

Представитель Tesco Bank Дэйв Томпсон также советует водителям оставлять между машинами пространство, регулярно следить за чистотой ветрового стекла и окон, внимательно следить за пешеходами и велосипедистами. Если водитель имеет проблемы со светочувствительностью, то специалист просит не бояться сходить к офтальмологу и проверить свое зрение.

"Перевод стрелок часов погружает вечера в темноту, и наши данные показывают, что это изменение приводит к увеличению количества исков о ДТП. Поэтому мы просим быть особенно внимательными, чтобы уменьшить вероятность столкновений. Водителям мы советуем давать больше пространства другим машинам, увеличить время своей поездки и убедиться, что другие участники дорожного движения видят вас. И конечно, следует обязательно проверить техническое состояние своего авто перед началом зимнего периода", — констатирует Томпсон.

Напомним, 15 октября Фокус сообщал, что в Украине в последний раз переведут часы на зимнее время. По словам парламентариев, которые приняли соответствующее решение, "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов, что негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Также мы ранее писали о том, как на нас влияет перевод часов на зимнее и летнее время. Он изначально был призван подарить нам дополнительные солнечные часы, но в долгосрочной перспективе он оказался довольно вредной и разрушительной привычкой.