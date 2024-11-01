В Нью-Йорке декриминализировали переход дороги на красный свет в рамках борьбы с расизмом

Согласно данным СМИ, в прошлом году 92% людей, получивших штраф за переход дороги на красный свет, были чернокожими или латиноамериканцами.

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В Нью-Йорке власти города приняли законопроект, который декриминализирует переход дороги в неустановленных местах и на красный свет. Об этом пишет издание New York Times.

Отмечается, что новый закон направлен на решение проблемы расового несоответствия. Согласно данным СМИ, в прошлом году 92% людей, которые получили штраф о переходе дороги на красный свет, были чернокожими или латиноамериканцами.

Новый закон позволяет пешеходам легально переходить улицу в любой точке и позволяет переходить с нарушением сигналов светофора. Закон также требует от Департамента транспорта ввести просветительскую инициативу относительно прав и обязанностей пешеходов, а также операторов транспортных средств, велосипедов и других средств передвижения на дорогах города.

Критики закона говорят, что он повлечет больше столкновений и смертей пешеходов.

Тем временем в городе хотят сделать расширение тротуаров, сократить пешеходные переходы, уменьшить количество полос движения с 5 до 3 между Брайант-парком и Центральным парком, а также установить у дорог растения и дополнительное освещение. Если проект будет одобрен, строительство может начаться в 2028 году.

Напомним, что исследователи указывают, что за две недели после перевода часов количество столкновений и ДТП выросло на 11%, а в час пик этот показатель растет еще на 6%.