Jeep Cherokee седьмого поколения получит новую платформу: в чем ее преимущество

Возрожденный Jeep Cherokee, выпущенный только в 2026 году, недолго продержится на рынке, поскольку ему на пятки наступает седьмая модель внедорожника, появление которого к концу десятилетия уже подтвердили в Jeep.

Это будет не просто обновленная версия нынешнего внедорожника, а существенно улучшенная благодаря новой платформе модель, сообщает СarBuzz.

Автопроизводитель уже заявил, что активно разрабатывает Cherokee следующего поколения на новой платформе STLA One от Stellantis. Это очень гибкая архитектура для субкомпактного и компактного сегментов, которая поддерживает электрические, гибридные и двигатели внутреннего сгорания.

Отметим, что шестое поколение Cherokee построено на платформе STLA Large, с поперечным расположением двигателя.

STLA One призвана объединить пять отдельных платформ в единую конструкцию, предлагая огромные преимущества с точки зрения экономии за счет масштаба, что приведет к снижению производственных затрат и потенциально к более доступным автомобилям.

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STLA One в Северной Америке будет производить завод Stellantis в Белвидере, штат Иллинойс, который долго простаивал. На подготовку предприятия выделено более $800 миллионов. Подтверждено, что завод будет выпускать как минимум две модели на этой платформе.

Хотя Stellantis не назвал заменяемые платформы, считается, что это в основном устаревшие конструкции, унаследованные от PSA Group и FCA до их слияния в 2021 году.

Компания Stellantis заявляет, что более 30 автомобилей разрабатываются на платформе STLA One в рамках глобального портфеля брендов компании и будут запущены к 2035 году, включая многие для рынка США.

В Европе первые автомобили на платформе STLA One появятся уже в следующем году, но в США она будет доступна только после начала продаж нового Cherokee, которые в настоящее время запланированы на вторую половину 2029 года.

Напомним, в линейку Jeep Grand Cherokee вернулись версии Overland и Trailhawk, предназначенные для бездорожья.

Также сообщалось, что в Японии выпустили дешевый гибрид Honda и классического Jeep Cherokee.