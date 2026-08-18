Jeep Cherokee сьомого покоління отримає нову платформу: у чому її перевага

Оновлений Jeep Cherokee, випущений лише у 2026 році, недовго протримається на ринку, оскільки на п’яти йому наступає сьома модель позашляховика, появу якої до кінця десятиліття вже підтвердили в Jeep.

Це буде не просто оновлена версія нинішнього позашляховика, а модель, яка зазнала суттєвих покращень завдяки новій платформі, повідомляє CarBuzz.

Автовиробник уже заявив, що активно розробляє Cherokee наступного покоління на новій платформі STLA One від Stellantis. Це дуже гнучка архітектура для субкомпактного та компактного сегментів, яка підтримує електричні, гібридні та двигуни внутрішнього згоряння.

Зазначимо, що шосте покоління Cherokee створено на платформі STLA Large із поперечним розташуванням двигуна.

STLA One покликана об’єднати п’ять окремих платформ у єдину конструкцію, пропонуючи значні переваги з точки зору економії за рахунок масштабу, що призведе до зниження виробничих витрат і, потенційно, до більш доступних автомобілів.

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STLA One у Північній Америці вироблятиме завод Stellantis у Белвідері, штат Іллінойс, який тривалий час простоював. На підготовку підприємства виділено понад 800 мільйонів доларів. Підтверджено, що завод випускатиме щонайменше дві моделі на цій платформі.

Хоча Stellantis не назвав платформи, які підлягають заміні, вважається, що це переважно застарілі конструкції, успадковані від PSA Group та FCA до їхнього злиття у 2021 році.

Компанія Stellantis заявляє, що понад 30 автомобілів розробляються на платформі STLA One у рамках глобального портфеля брендів компанії та будуть випущені до 2035 року, зокрема багато з них — для ринку США.

У Європі перші автомобілі на платформі STLA One з’являться вже наступного року, але в США вона стане доступною лише після початку продажів нового Cherokee, які наразі заплановані на другу половину 2029 року.

Нагадаємо, що до модельного ряду Jeep Grand Cherokee повернулися версії Overland і Trailhawk, призначені для бездоріжжя.

Також повідомлялося, що в Японії випустили недорогий гібрид Honda та класичного Jeep Cherokee.