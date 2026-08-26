Легче "Запорожца": в Китае создали экстремальный трековый спорткар на 450 сил (фото)
На автосалоне в Чэнду состоялся дебют купе NXT MK1 EVO. Этот трековый спорткар очень легкий весом и оснащен 450-сильным турбомотором.
MK1 EVO станет первой серийной моделью гоночной команды NXT Motorsport из Шанхая. Спорткар будут выпускать небольшими партиями, сообщает сайт 51gt3.
Новый NXT MK1 EVO — одноместная модель, не предназначенная для дорог общего пользования. Её можно использовать в качестве трекового авто или участвовать на ней в соревнованиях.
Компактный спорткар NXT MK1 EVO имеет карбоновый кузов и монокок и весит всего 760 кг — меньше, чем "Запорожец". Его дизайн полностью продиктован аэродинамикой: у автомобиля выраженный "нос", передний спойлер, обвес и внушительное антикрыло. Двери купе поднимаются вверх.
В салоне преобладает карбон, а сиденья встроены в силовой каркас автомобиля и не регулируются (настроить можно только руль и педальный узел). На руле-штурвале установлена цифровая приборная панель. Кондиционер — опция, зато установлена система телеметрии.
Купе NXT MK1 EVO оснащено 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой, развивающей 450 к. с. и 550 Нм. При необходимости водители с небольшим опытом могут ограничить мощность до 260, 320 или 390 сил.
Спортивный автомобиль оснащен 6-ступенчатой секвентальной КПП и самоблокирующимся дифференциалом. Также он получил систему контроля тяги и регулируемые амортизаторы Öhlins.
Кстати, на автосалоне в Чэнду представлены и новые флагманские модели BYD.
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