Легче "Запорожца": в Китае создали экстремальный трековый спорткар на 450 сил (фото)

На автосалоне в Чэнду состоялся дебют купе NXT MK1 EVO. Этот трековый спорткар очень легкий весом и оснащен 450-сильным турбомотором.

MK1 EVO станет первой серийной моделью гоночной команды NXT Motorsport из Шанхая. Спорткар будут выпускать небольшими партиями, сообщает сайт 51gt3.

Автомобиль весит всего 760 кг

Новый NXT MK1 EVO — одноместная модель, не предназначенная для дорог общего пользования. Её можно использовать в качестве трекового авто или участвовать на ней в соревнованиях.

Компактный спорткар NXT MK1 EVO имеет карбоновый кузов и монокок и весит всего 760 кг — меньше, чем "Запорожец". Его дизайн полностью продиктован аэродинамикой: у автомобиля выраженный "нос", передний спойлер, обвес и внушительное антикрыло. Двери купе поднимаются вверх.

В одноместном салоне кресло является частью силового каркаса автомобиля

В салоне преобладает карбон, а сиденья встроены в силовой каркас автомобиля и не регулируются (настроить можно только руль и педальный узел). На руле-штурвале установлена цифровая приборная панель. Кондиционер — опция, зато установлена система телеметрии.

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Купе NXT MK1 EVO оснащено 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой, развивающей 450 к. с. и 550 Нм. При необходимости водители с небольшим опытом могут ограничить мощность до 260, 320 или 390 сил.

NXT MK1 EVO оснастили 450-сильным турбомотором

Спортивный автомобиль оснащен 6-ступенчатой секвентальной КПП и самоблокирующимся дифференциалом. Также он получил систему контроля тяги и регулируемые амортизаторы Öhlins.

Кстати, на автосалоне в Чэнду представлены и новые флагманские модели BYD.

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