Легший за "Запорожець": у Китаї створили екстремальний трековий спорткар на 450 сил (фото)

На автошоу в Ченду дебютувало купе NXT MK1 EVO. Трековий спорткар дуже легкий та має 450-сильний турбомотор.

MK1 EVO стане першою серійною моделлю від гоночної команди NXT Motorsport із Шанхая. Спорткар випускатимуть невеликими партіями, повідомляє сайт 51gt3.

Авто важить усього 760 кг

Новий NXT MK1 EVO — одномісна модель, не призначена для доріг загального користування. Її можна використовувати в якості трекового авто або ж брати на ній участь у змаганнях.

Компактний спорткар NXT MK1 EVO має карбонові кузов і монокок та важить усього 760 кг — менше, ніж "Запорожець". Його дизайн повністю продиктований аеродинамікою: авто має виражений "ніс", передній спойлер, обвіс та чимале антикрило. Двері купе піднімаються догори.

В одномісному салоні крісло є частиною силового каркаса авто

У салоні переважає карбон, а сидіння вбудоване у силовий каркас авто і не регулюється (можна налаштувати тільки кермо та педальний вузол). На кермі-штурвалі встановлено цифровий щиток приладів. Кондиціонер — опція, зате встановлено систему телеметрії.

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Купе NXT MK1 EVO отримало 2,3-літрову бензинову турбочетвірку на 450 к. с. і 550 Нм. За потреби малодосвідчені водії можуть обмежити потужність на 260, 320 або 390 сил.

NXT MK1 EVO оснастили 450-сильним турбомотором

Спорткар оснащений 6-ступінчастою секвентальною КПП і самоблокувальним диференціалом. Також він отримав трекшн-контроль регульовані амортизатори Öhlins.

До речі, на автосалоні в Ченду представлено і нові флагманські моделі BYD.

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