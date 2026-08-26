Легший за "Запорожець": у Китаї створили екстремальний трековий спорткар на 450 сил (фото)
На автошоу в Ченду дебютувало купе NXT MK1 EVO. Трековий спорткар дуже легкий та має 450-сильний турбомотор.
MK1 EVO стане першою серійною моделлю від гоночної команди NXT Motorsport із Шанхая. Спорткар випускатимуть невеликими партіями, повідомляє сайт 51gt3.
Новий NXT MK1 EVO — одномісна модель, не призначена для доріг загального користування. Її можна використовувати в якості трекового авто або ж брати на ній участь у змаганнях.
Компактний спорткар NXT MK1 EVO має карбонові кузов і монокок та важить усього 760 кг — менше, ніж "Запорожець". Його дизайн повністю продиктований аеродинамікою: авто має виражений "ніс", передній спойлер, обвіс та чимале антикрило. Двері купе піднімаються догори.
У салоні переважає карбон, а сидіння вбудоване у силовий каркас авто і не регулюється (можна налаштувати тільки кермо та педальний вузол). На кермі-штурвалі встановлено цифровий щиток приладів. Кондиціонер — опція, зате встановлено систему телеметрії.
Купе NXT MK1 EVO отримало 2,3-літрову бензинову турбочетвірку на 450 к. с. і 550 Нм. За потреби малодосвідчені водії можуть обмежити потужність на 260, 320 або 390 сил.
Спорткар оснащений 6-ступінчастою секвентальною КПП і самоблокувальним диференціалом. Також він отримав трекшн-контроль регульовані амортизатори Öhlins.
До речі, на автосалоні в Ченду представлено і нові флагманські моделі BYD.
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