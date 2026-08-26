600 сил и заниженная подвеска: представлен необычный спортивный пикап Chevrolet (фото)

Пикап Chevrolet Silverado 2026 получил заряженную модификацию Launch Edition. Она оснащена 600-сильным компрессорным V8 и заниженной спортивной подвеской.

Новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition будет выпущен ограниченной серией из 100 автомобилей по цене примерно 95 000 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Пикап занизили и установили обвес Фото: Chevrolet

У концерна General Motors нет заряженных пикапов вроде Ford F-150 Raptor и Ram 1500 TRX, поэтому за помощью обратились к тюнинг-ателье Callaway и Waldoch. Впрочем, спортивную модель будут продавать именно дилеры Chevrolet, и на неё даже будет действовать трёхлетняя гарантия.

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В компании Callaway оснастили 6,2-литровый двигатель V8 Chevrolet Silverado 1500 механическим компрессором Roots, что позволило увеличить отдачу двигателя до 602 к. с. и 760 Н∙м. А специалисты Waldoch разработали заниженную спортивную подвеску. В результате получился аналог нового Ram Rumble Bee.

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В салон добавили красные вставки Фото: Chevrolet

Помимо уменьшенного клиренса, новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition отличается иными бамперами, обвесом в цвет кузова и 22-дюймовыми легкосплавными дисками с низкопрофильными шинами Toyo. В салоне пикапа улучшили отделку и добавили ярко-красные вставки.

Кстати, недавно в Киеве был замечен редкий Chevrolet Corvette мощностью более 600 сил.

Также Фокус сообщал, что Ford Bronco получит версию в кузове пикап.