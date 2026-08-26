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600 сил и заниженная подвеска: представлен необычный спортивный пикап Chevrolet (фото)

Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado получил мощную 600-сильную версию | Фото: Chevrolet

Пикап Chevrolet Silverado 2026 получил заряженную модификацию Launch Edition. Она оснащена 600-сильным компрессорным V8 и заниженной спортивной подвеской.

Новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition будет выпущен ограниченной серией из 100 автомобилей по цене примерно 95 000 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

пикап Chevrolet Silverado
Пикап занизили и установили обвес
Фото: Chevrolet

У концерна General Motors нет заряженных пикапов вроде Ford F-150 Raptor и Ram 1500 TRX, поэтому за помощью обратились к тюнинг-ателье Callaway и Waldoch. Впрочем, спортивную модель будут продавать именно дилеры Chevrolet, и на неё даже будет действовать трёхлетняя гарантия.

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В компании Callaway оснастили 6,2-литровый двигатель V8 Chevrolet Silverado 1500 механическим компрессором Roots, что позволило увеличить отдачу двигателя до 602 к. с. и 760 Н∙м. А специалисты Waldoch разработали заниженную спортивную подвеску. В результате получился аналог нового Ram Rumble Bee.

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салон Chevrolet Silverado
В салон добавили красные вставки
Фото: Chevrolet

Помимо уменьшенного клиренса, новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition отличается иными бамперами, обвесом в цвет кузова и 22-дюймовыми легкосплавными дисками с низкопрофильными шинами Toyo. В салоне пикапа улучшили отделку и добавили ярко-красные вставки.

Кстати, недавно в Киеве был замечен редкий Chevrolet Corvette мощностью более 600 сил.

Также Фокус сообщал, что Ford Bronco получит версию в кузове пикап.