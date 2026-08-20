Ford готовит мощный пикап Bronco для серьезного бездорожья (фото)

В линейке пикапов Ford ожидается пополнение. Новая модель будет создана на базе внедорожника Bronco и предназначена для бездорожья.

Пикап пополнит семейство Ford Bronco уже в ближайшие годы. Об этом стало известно изданию Automotive News.

Новую модель начнут собирать на заводе Ford в Мичигане до 2030 года. Там планируют наладить производство нескольких новых моделей линейки Bronco, в числе которых — и будущая внедорожная модель премиум-класса под брендом Lincoln.

Пикап Ford Bronco может получить гибридную версию Фото: Ford

Создать пикап Ford Bronco несложно, ведь именно на этой рамной платформе построен и Ford Ranger. Эти два пикапа не будут конкурировать друг с другом, поскольку у них будет разная направленность.

Если Ranger более универсален, то пикап Ford Bronco будет ориентирован на бездорожье. Нетрудно догадаться, что его основным конкурентом станет Jeep Gladiator на базе Wrangler.

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Новый Ford Bronco сохранит привычные двигатели — 2,3-литровый 300-сильный турбодвигатель с четырьмя цилиндрами и 2,7-литровый 335-сильный V6 с турбонаддувом. Не исключено, что появятся 418-сильная заряженная версия Raptor, а также гибридная модификация, ведь внедорожник Ford Bronco получит гибридную установку в 2027 году.

Между тем в Китае компания Chery уже выпустила пикап в стиле Ford Bronco.

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