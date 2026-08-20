Ford готує потужний пікап Bronco для серйозного бездоріжжя (фото)

У лінійці пікапів Ford очікується поповнення. Нова модель буде створена на базі позашляховика Bronco з прицілом на бездоріжжя.

Пікап розширить сімейство Ford Bronco уже в найближчі роки. Про це стало відомо виданню Automotive News.

Нову модель почнуть збирати на підприємстві Ford у Мічигані до 2030 року. Там планують налагодити виробництво кількох нових представників лінійки Bronco, серед яких — і майбутня позашляхова модель преміумкласу під брендом Lincoln.

Пікап Ford Bronco може отримати гібридну версію Фото: Ford

Створити пікап Ford Bronco нескладно, адже саме на цій рамній платформі збудований і Ford Ranger. Два пікапи не конкуруватимуть, адже матимуть різну спрямованість.

Якщо Ranger більш утилітарний, то пікап Ford Bronco буде націленим на бездоріжжя. Неважко догадатися, що основним його конкурентом буде Jeep Gladiator на базі Wrangler.

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Новий Ford Bronco збереже знайомі двигуни — 2,3-літрову 300-сильну турбочетвірку та 2,7-літровий 335-сильний V6 із турбонаддувом. Не виключено, що з'являться 418-сильний заряджений варіант Raptor, а також гібридна модифікація, адже позашляховик Ford Bronco отримає гібридну установку в 2027 році.

Тим часом, у Китаї Chery вже випустила пікап у стилістиці Ford Bronco.

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