Майже революція: Ford випустить чотиридверний Mustang (фото)

У лінійці Ford Mustang вперше з’явиться седан. Нова модель буде практичнішою, проте збереже знайомий дизайн і двигун V8.

Седан Ford Mustang повинні презентувати в 2028 році, а його прототип уже показали північноамериканським дилерам на закритому івенті. Про це стало відомо виданню Automotive News.

Звісно, відвідувачам заборонили фотографувати новинку, проте деякі з них розкрили окремі подробиці майбутнього авто. Зокрема, вони зазначили, що седан назвуть Ford Mustang Mach 4.

Седан збудують на подовженій платформі купе та кабріолета Ford Mustang Фото: Ford

Зі слів джерел Automotive News, новий Ford Mustang Mach 4 за концепцією та розмірами подібний до Porsche Panamera, проте просторіший і значно дешевший. Базова версія коштуватиме менш ніж 40 000 доларів.

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У 2024 році під час презентації нинішнього покоління Ford Mustang продемонстрували ескіз майбутнього седана. Авто зовні дуже нагадує купе та кабріолет.

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Очікується, що седан Ford Mustang збудують на подовженій задньопривідній платформі купе і оснащатимуть знайомими двигунами – 2,3-літровою турбочетвіркою EcoBoost на 315 к. с. та 5,0-літровим V8 потужністю 480-500 сил. Топовий варіант стартуватиме до сотні за 4 с.

Основними конкурентами Ford Mustang Mach 4 стануть седан Dodge Charger і майбутній чотиридверний Chevrolet Camaro.

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