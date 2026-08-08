Один із 32: 55-річний Ford Mustang за $200 000 роками іржавіє просто неба (відео)

У США знайшли покинутий кабріолет Ford Mustang 1971 року в дуже рідкісній зарядженій версії Super Cobra Jet. Авто стоїть просто неба.

Раритетний Ford Mustang Super Cobra Jet виявили на подвір'ї СТО у штаті Массачусетс. Про знахідку розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Стів Магнанте.

Стан Ford Mustang Super Cobra Jet говорить, що авто давно не експлуатувалося. На його кузові облущилася фарба, днище прогнило, відсутні решітка радіатора та бампери. Із салону зняли крісла та більшу частину оздоблення.

Із салону зняли частину оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Утім, двигун Ford Mustang на місці. 7,0-літровий 375-сильний V8 із системою динамічного наддуву Ram Air — головна гордість Super Cobra Jet. Із 3-ступінчастим автоматом кабріолет був здатен розганятися до 100 км/год за 6,5 с і розвивати понад 200 км/год.

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Заряджений Ford Mustang Super Cobra Jet був флагманською найпотужнішою версією моделі в 1971 році. Більшість із 1865 випущених авто були купе, а от кабріолетів із двигуном Ram Air виготовили лише 32.

7,0-літровий V8 із динамічним наддувом розвиває 375 сил Фото: скриншот / YouTube

Колекціонери цінують Ford Mustang Super Cobra Jet — нещодавно один такий кабріолет після реставрації продали за $230 000. Тепер для авто шукають нового власника, який би відновив його.

До речі, нещодавно рідкісний Ford Mustang 1969 року пішов із молотка за ціною Rolls-Royce.

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