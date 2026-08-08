Один из 32: 55-летний Ford Mustang за $200 000 годами ржавеет под открытым небом (видео)

В США обнаружили брошенный кабриолет Ford Mustang 1971 года выпуска в очень редкой мощной версии Super Cobra Jet. Автомобиль стоит под открытым небом.

Раритетный Ford Mustang Super Cobra Jet обнаружили во дворе СТО в штате Массачусетс. Об этой находке рассказал в видео на своём YouTube-канале блогер Стив Магнанте.

Состояние Ford Mustang Super Cobra Jet свидетельствует о том, что автомобиль давно не эксплуатировался. На его кузове облупилась краска, днище прогнило, отсутствуют решетка радиатора и бамперы. Из салона сняли сиденья и большую часть отделки.

Из салона сняли часть отделки Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, двигатель Ford Mustang остался прежним. 7,0-литровый V8 мощностью 375 с системой динамического наддува Ram Air — главная гордость Super Cobra Jet. С 3-ступенчатой автоматической КПП кабриолет мог разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с и развивать скорость свыше 200 км/ч.

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Ford Mustang Super Cobra Jet с турбонаддувом был флагманской и самой мощной версией модели в 1971 году. Большинство из 1865 выпущенных автомобилей были купе, а вот кабриолетов с двигателем Ram Air выпустили всего 32.

7,0-литровый V8 с динамическим наддувом развивает 375 сил Фото: скриншот / YouTube

Коллекционеры высоко ценят Ford Mustang Super Cobra Jet — недавно один такой кабриолет после реставрации был продан за 230 000 долларов. Сейчас для автомобиля ищут нового владельца, который бы его отреставрировал.

Кстати, недавно редкий Ford Mustang 1969 года ушёл с молотка по цене Rolls-Royce.

Также Фокус рассказывал о большой заброшенной коллекции раритетных ретро-авто на старом складе.