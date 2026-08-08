"Супер бджола": Dodge представила яскравий швидкісний спорткар на 600 сил (фото, відео)

Dodge Super Bee повертається на ринок. Заряджений варіант Charger має виразнішу зовнішність та отримав 600-сильний турбомотор.

Новий Dodge Charger Super Bee надійде в продаж з осені та буде випускатися лімітованими партіями. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Dodge Super Bee ("Супер бджола") відомий із 1968 року і увесь час комплектувався двигунами V8. Утім, вісімка поки ще не готова для нового Charger, тому поки седан і купе отримали доопрацьовану 3,0-літрову шістку Hurricane з більшими турбінами.

Відрізнити Super Bee можна за більшими передніми повітрозабірниками Фото: Stellantis

Віддачу збільшили до 600 к. с. і 720 Н∙м, що суттєво більше, ніж у Dodge Charger Super Bee попереднього покоління з V8 (485 к. с. і 644 Н∙м). Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а ¼ милі (402 м) з місця спорткар долає за 11,8 с.

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Крім того, повнопривідне авто отримало спеціальні режими для драгрейсингу і дрифту, а також жорсткішу підвіску з адаптивними амортизаторами. Сповільнюють його збільшені гальма Brembo діаметром 406 мм.

Спорткар отримав 600-сильний турбомотор Фото: Stellantis

Відрізнити Super Bee від стандартного Dodge Charger 2026 можна за ширшими повітрозабірниками, новими обвісом і спойлером (вони додають 45 кг притискної сили), а також 20-дюймовими кованими дисками. Для седана та купе пропонують особливі варіанти забарвлення.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Stellantis

У салоні встановили ковшеподібні спортивні сидіння. Крім того, зовні та всередині з’явився декор із зображенням бджоли.

До речі, невдовзі в лінійці Dodge з'явиться ще потужніший спорткар Copperhead.

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