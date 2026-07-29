Dodge анонсував флагманський маслкар Copperhead: що про нього відомо

Американський автомобільний бренд Dodge анонсував флагманський спортивний гіперкабріолет Copperhead, який планує представити до 2029 року.

Назва Copperhead — це відсилання до історичного концепт-кара 1997 року. Хоча Dodge наполягає на тому, що це — не пряма заміна культовому Dodge Viper з двигуном V-10, Copperhead виконуватиме аналогічну роль флагманського автомобіля для Dodge та підрозділу SRT від Stellantis, повідомляє Car and Driver.

Передбачається, що новий Copperhead поєднуватиме ефектний дизайн і більшу потужність.

На відміну від інших спортивних моделей Dodge, цей автомобіль матиме дещо менші габарити та використовуватиме більш передові технології, щоб наздогнати конкурентів Dodge, таких як Chevrolet Corvette ZR1 та Ford Mustang GTD.

Відео дня

Повномасштабну модель спорткара представили ще на початку цього року під час заходу Stellantis Investor Day

Платформа

Голова американських брендів Stellantis Тім Куніскіс не вказав, на якій платформі буде створено Copperhead, проте натякнув, що "у цьому автомобілі закладені певні синергетичні елементи", оскільки "SRT працює лише в тому випадку, якщо SRT може використовувати вже вкладені інвестиції з усього світу".

"Тому в цьому автомобілі є елементи, які призначені для серійного виробництва в інших галузях, і ми будемо дуже активно їх використовувати", — підкреслив він.

Як повідомляє ресурс, незалежно від бази, Copperhead матиме агресивний дизайн із чорною передньою частиною, вкритою вентиляційними отворами.

Капот не такий довгий, як у Viper, але має унікальну конструкцію, що поєднує в собі R-подібне крило, як у Charger Daytona EV (по суті, отвір, вирізаний між фарами, що слугує S-подібним повітроводом, який направляє повітря на капот), з традиційним повітрозабірником на капоті, який можна було побачити на попередніх моделях Charger Hellcat.

Також планується приділити велику увагу аеродинаміці: Copperhead матиме значний передній сплітер, вентиляційні отвори для охолодження гальм за передніми колесами та велике заднє крило, яке виглядає як дещо зменшена версія елемента, встановленого на старому Viper ACR.

Силовий агрегат

Яким буде двигун автомобіля, поки що невідомо. На представленому макеті було встановлено дві вихлопні труби, що свідчить про потужність двигуна внутрішнього згоряння.

Не виключено, що Dodge не поверне двигун V-10 через сучасні норми викидів. Є припущення, що під капотом буде щось на зразок Hemi V-8. Таким чином, Copperhead, ймовірно, використовуватиме оновлену версію 6,2-літрового V-8 з наддувом, а його потужність може становити від 777 к.с. і вище.

Вихід Copperhead заплановано до 2030 року, тобто він може з’явитися вже у 2029 модельному році. Щодо ціни, то вона зі старту становитиме не менше $100 тисяч.

Нагадаємо, що культовий Dodge Charger вперше виходить на європейський ринок.

Також ми розповідали, що Dodge 1920-х років знову запрацював після понад 60 років на звалищі.