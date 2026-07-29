Dodge анонсировал флагманский маслкар Copperhead: что о нем известно

Американский автобренд Dodge анонсировал флагманский спортивный гипер-масл-кар Copperhead, который намерен представить до 2029 года.

Название Copperhead — отсылка к историческому концепт-кару 1997 года. Хотя Dodge настаивает на том, что это — не прямая замена культовому Dodge Viper с двигателем V-10, Copperhead будет выполнять аналогичную роль флагманского автомобиля для Dodge и подразделения SRT от Stellantis, сообщает Car and Driver.

Предполагается, что новый Copperhead будет сочетать эффектный дизайн и более высокую мощность.

В отличие от других спортивных моделей Dodge, этот автомобиль будет использовать немного меньшие габариты и более передовые технологии, чтобы догнать конкурентов Dodge, таких как Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD.

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Полномасштабную модель спорткара показали еще в начале этого года во время мероприятия Stellantis Investor Day

Платформа

Глава американских брендов Stellantis Тим Кунискис не указал, на какой платформе будет создан Copperhead, однако намекнул, что "в этом автомобиле заложены некоторые синергетические элементы", поскольку "SRT работает только в том случае, если SRT может использовать уже вложенные инвестиции со всего мира".

"Поэтому в этом автомобиле есть элементы, которые предназначены для серийного производства в других областях, и мы будем очень активно их использовать", — подчеркнул он.

Как пишет ресурс, независимо от основы, Copperhead будет отличаться агрессивным дизайном с черной передней частью, покрытой вентиляционными отверстиями.

Капот не такой длинный, как у Viper, но имеет уникальную конструкцию, сочетающую в себе R-образное крыло, как у Charger Daytona EV (по сути, отверстие, вырезанное между фарами и служащее S-образным воздуховодом, направляющим воздух на капот), с традиционным воздухозаборником на капоте, который можно было увидеть на предыдущих моделях Charger Hellcat.

Также большое внимание планируется уделить аэродинамике: у Copperhead будет значительный передний сплиттер, вентиляционные отверстия для охлаждения тормозов за передними колесами и большое заднее крыло, которое выглядит как слегка уменьшенная версия элемента, установленного на старом Viper ACR.

Силовой агрегат

Каким будет двигатель авто, пока неизвестно. На представленном макете были установлены две выхлопные трубы, подтверждающие мощность двигателя внутреннего сгорания.

Не исключено, что Dodge не будет возвращать V-10 из-за современных норм выбросов. Есть предположение, что под капотом будет что-то вроде Hemi V-8. Таким образом, Copperhead, вероятно, будет использовать обновленную версию 6,2-литрового V-8 с наддувом, а его мощность может составить от 777 л.с. и выше.

Выход Copperhead запланирован до 2030 года, то есть он может появиться уже в 2029 модельном году. Что касается цены, то она со старта составит не менее $100 тысяч.

Напомним, культовый Dodge Charger впервые выходит на европейский рынок.

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