Фантастическая живучесть: Dodge 1920-х поехал после более 60 лет на свалке (видео)

В США смогли вернуть к жизни старинный Dodge 1927 года. Автомобиль более 60 лет стоял под открытым небом.

Этот Dodge Fast Four нашли на свалке, где он оказался еще в начале 60-х. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Jennings Motor sports.

Оказалось, что долгое время Dodge Fast Four довольно активно эксплуатировали, причем сначала как обычное авто, а затем — как трактор.

Дело в том, что во время Второй мировой войны в США фактически прекратили производство сельскохозяйственной техники, поскольку заводы перешли на военные заказы. Поэтому фермеры нередко переделывали в тракторы старые авто — их называли doodlebugs ("жуки-попрыгунчики").

Двигатель Dodge Fast Four удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Конечно, за более чем 60 лет простоя на свалке под открытым небом Dodge Fast Four почти полностью покрылся ржавчиной. Его шины превратились в лохмотья, а отделка салона отсутствует.

Dodge смог самостоятельно проехаться Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, 3,4-литровый четырехцилиндровый двигатель на 44 л. с. на удивление неплохо сохранился. Его прочистили, заменили свечи зажигания и когда подключили аккумулятор и подали топливо, то он завелся. Мало того, Dodge даже смог немного проехаться.

