Фантастична живучість: Dodge 1920-х поїхав після понад 60 років на звалищі (відео)

У США змогли повернути до життя старовинний Dodge 1927 року. Автомобіль понад 60 років стояв просто неба.

Цей Dodge Fast Four знайшли на звалищі, де він опинився ще на початку 60-х. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Jennings Motor sports.

Виявилося, що тривалий час Dodge Fast Four доволі активно експлуатували, причому спочатку як звичайне авто, а потім – як трактор.

Річ у тім, що під час Другої світової війни у США фактично припинили виробництво сільськогосподарської техніки, оскільки заводи перейшли на військові замовлення. Тому фермери нерідко перероблювали в трактори старі авто — їх називали doodlebugs ("жуки-стрибунці").

Двигун Dodge Fast Four вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Звісно, за понад 60 років простою на звалищі просто неба Dodge Fast Four майже повністю покрився іржею. Його шини перетворилися на лахміття, а оздоблення салону відсутнє.

Dodge зміг самостійно проїхатися Фото: скриншот / YouTube

Утім, 3,4-літровий чотирициліндровий двигун на 44 к. с. на диво непогано зберігся. Його прочистили, замінили свічки запалювання і коли підключили акумулятор і подали пальне, то він завівся. Мало того, Dodge навіть зміг трохи проїхатися.

