Один із 245: виявлено 17-річний спорткар-рекордсмен у заводському пакуванні (фото)
У США знайшли Dodge Viper 2009 року в новому стані. Знаменитий спорткар-рекордсмен у рідкісній зарядженій версії взагалі не експлуатували.
Купе Dodge Viper ACR простояло 17 років у гаражі і не виїжджало на дороги — це ідеально збережена капсула часу. Про спорткар розповіли на сайті Autoevolution.
На одометрі Dodge Viper 2009 року висвічується калібрувальний пробіг у 24 км. Автомобіль навіть не реєстрували і номери він ніколи не отримував. Кузов Dodge Viper ACR в новому стані, а у салоні кермо та сидіння досі запаковані в заводські целофанові чохли.
Спорткар Dodge Viper ACR — рідкісна заряджена модель, адже в 2009 році зібрали всього 245 таких купе. Конкретно це авто має опційний трековий пакет Hardcor.Важливо
Із салону Dodge Viper ACR для зменшення ваги прибрали кондиціонер, аудіосистему та килимки. Авто важить 1533 км. Натомість з'явилися обвіс, дифузлор і величезне антикрило, які генерують 453 кг притискної сили при 240 км/год. Також встановлені регульована підвіска від KW та ефективніші гальма Brembo.
Купе Dodge Viper ACR оснащене 8,4-літровим 600-сильним V10 та 6-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100км/год за 3,5 с і розвинути 325 км/год. У 2011 році спорткар відзначився рекордом кола на Нюрбургрингу — 7 хвилин 12,13 секунди.
