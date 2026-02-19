Один из 245: обнаружен 17-летний спорткар-рекордсмен в заводской упаковке (фото)

В США нашли Dodge Viper 2009 года в новом состоянии. Знаменитый спорткар-рекордсмен в редкой заряженной версии вообще не эксплуатировался.

Купе Dodge Viper ACR простояло 17 лет в гараже и не выезжало на дороги — это идеально сохранившаяся капсула времени. О спорткаре рассказали на сайте Autoevolution.

Трековое купе оснащено гигантским антикрылом Фото: autoevolution.com

На одометре Dodge Viper 2009 года высвечивается калибровочный пробег в 24 км. Автомобиль даже не регистрировали и номера он никогда не получал. Кузов Dodge Viper ACR в новом состоянии, а в салоне руль и сиденья до сих пор запакованы в заводские целлофановые чехлы.

Руль и сиденья запакованы в заводские чехлы Фото: autoevolution.com

Спорткар Dodge Viper ACR — редкая заряженная модель, ведь в 2009 году собрали всего 245 таких купе. Конкретно это авто имеет опциональный трековый пакет Hardcor.

Из салона Dodge Viper ACR для уменьшения веса убрали кондиционер, аудиосистему и коврики. Авто весит 1533 км. Взамен появились обвес, диффузлор и огромное антикрыло, которые генерируют 453 кг прижимной силы при 240 км/ч. Также установлены регулируемая подвеска от KW и более эффективные тормоза Brembo.

Под капотом установлен 8,4-литровый V10 Фото: autoevolution.com

Купе Dodge Viper ACR оснащено 8,4-литровым 600-сильным V10 и 6-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100км/ч за 3,5 с и развить 325 км/ч. В 2011 году спорткар отметился рекордом круга на Нюрбургринге — 7 минут 12,13 секунды.

