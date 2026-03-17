Занедбані раритети: в інтернеті показали закритий автосалон із десятками ретроавто (фото)
Кілька десятків ретроавто залишилися в покинутому автосалоні в Японії. Серед них є справжні колекційні раритети.
Занедбаний автосалон розташований у місті Ґіфу в центральній Японії. Його фото опублікували на сторінці ronr.05 в Instagram.
Автосалон Pro Auto раніше продавав старовинні машини. Він давно не працює, проте у шоурумі та на подвір’ї залишилися численні ретроавто.
На фото просто неба стоять цінні колекційні моделі на кшталт купе Lamborghini Jarama, Maserati Merak та Lancia Fulvia. Крім того, зібрано одразу кілька спорткарів Lotus Europa, два Rolls-Royce і Mercedes W110.
У приміщенні автосалону видно Alpine A110, MG A і Lotus Seven. Також у колекції є копії Porsche 550 і Bugatti Type 35, бюджетні Mini та Volvo PV544.
Стан автомобілів різний. Деякі машини дуже добре збереглися (особливо ті, що в приміщенні), інші – вже покрилися іржею і потребують реставрації.
Автосалон має власника, який через похилий вік уже відійшов від бізнесу і не має можливості дивитися за машинами. Поступово їх розпродають. Примітно, що у власника є окрема колекція дорогих ретроавто, серед яких – дорогі Lamborghini Miura, Ferrari 250 Testa Rossa і 365 GTB/4 Daytona.
