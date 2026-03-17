Занедбані раритети: в інтернеті показали закритий автосалон із десятками ретроавто (фото)

Кілька десятків ретроавто залишилися в покинутому автосалоні в Японії. Серед них є справжні колекційні раритети.

Занедбаний автосалон розташований у місті Ґіфу в центральній Японії. Його фото опублікували на сторінці ronr.05 в Instagram.

У шоурумі та надворі зібрані десятки ретроавто Фото: instagram.com / ronr.05

Автосалон Pro Auto раніше продавав старовинні машини. Він давно не працює, проте у шоурумі та на подвір’ї залишилися численні ретроавто.

На фото просто неба стоять цінні колекційні моделі на кшталт купе Lamborghini Jarama, Maserati Merak та Lancia Fulvia. Крім того, зібрано одразу кілька спорткарів Lotus Europa, два Rolls-Royce і Mercedes W110.

Maserati Merak Фото: instagram.com / ronr.05

У приміщенні автосалону видно Alpine A110, MG A і Lotus Seven. Також у колекції є копії Porsche 550 і Bugatti Type 35, бюджетні Mini та Volvo PV544.

Експерти встановили, коли перші авто з'явилися в Києві, Харкові та Львові (відео)

Стан автомобілів різний. Деякі машини дуже добре збереглися (особливо ті, що в приміщенні), інші – вже покрилися іржею і потребують реставрації.

Просто неба іржавіють справжні раритети Фото: instagram.com / ronr.05 Копія Porsche 550 Фото: instagram.com / ronr.05 Lamborghini Jarama Фото: instagram.com / ronr.05 Lancia Fulvia Фото: instagram.com / ronr.05 Копія Bugatti Type 35 Фото: instagram.com / ronr.05 Volvo PV544 Фото: instagram.com / ronr.05 Rolls-Royce Silver Cloud і Mercedes W110 Фото: instagram.com / ronr.05 Rolls-Royce Silver Wraith Фото: instagram.com / ronr.05

Автосалон має власника, який через похилий вік уже відійшов від бізнесу і не має можливості дивитися за машинами. Поступово їх розпродають. Примітно, що у власника є окрема колекція дорогих ретроавто, серед яких – дорогі Lamborghini Miura, Ferrari 250 Testa Rossa і 365 GTB/4 Daytona.

До речі, нещодавно на звалищі виявили рідкісний прототип Chrysler 70-х, який зібрали вручну.

Також Фокус розповідав, що Chevrolet Corvette 60-х завівся і поїхав після 30 років простою в наметі.