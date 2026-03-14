Експерти встановили, коли перші авто з'явилися в Києві, Харкові та Львові (відео)

129 років тому перші автомобілі виїхали на вулиці трьох великих українських міст — Харкова, Києва та Львова. Експерти вивчили історичні джерела та віднайшли цінну інформацію про них.

Перші авто в Києві Харкові та Львові з’явилися упродовж 1897 року. Про це розповіли у відео експерти Історичного Автоклубу.

Варто відзначити, що це не були перші авто на території України, адже ще в 1891 році самохідний екіпаж привезли в Одесу, а в 1896 році – у Миколаїв.

Перший автомобіль у Харкові виїхав на дороги 16 лютого 1897 року. У газеті "Губернские ведомости" не вказана марка, проте зазначається, що це двомісний бензиновий фаетон. Машині було важко штурмувати підйоми, а коні лякалися її. Власником автомобіля був банкір Йосип Рубінштейн.

Перший автомобіль Києва зафіксували 28 червня 1896 року на Подолі – про це писала газета "Киевлялин". Експерти Історичного автоклубу встановили, що це французький Panhard&Levassor P2A, а придбав його Київський округ шляхів і сполучень.

Benz Victoria — подібне авто було у Львові Фото: Mercedes-Benz

Перше авто у Львові помітили 18 серпня 1897 року — про це написала польськомовна Gazeta Lwowska. Це був Benz Victoria бізнесмена Казімежа Одживольського. Він розробляв нафтові родовища на Галичині та використовував двигуни Benz, тому не дивно, що обрав авто саме цієї марки.

