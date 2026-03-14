Эксперты установили, когда первые авто появились в Киеве, Харькове и Львове (видео)

129 лет назад первые автомобили выехали на улицы трех крупных украинских городов — Харькова, Киева и Львова. Эксперты изучили исторические источники и нашли ценную информацию о них.

Первые авто в Киеве Харькове и Львове появились в течение 1897 года.

Стоит отметить, что это не были первые авто на территории Украины, ведь еще в 1891 году самоходный экипаж привезли в Одессу, а в 1896 году — в Николаев.

Первый автомобиль в Харькове выехал на дороги 16 февраля 1897 года. В газете "Губернские ведомости" не указана марка, однако отмечается, что это двухместный бензиновый фаэтон. Машине было трудно штурмовать подъемы, а лошади пугались ее. Владельцем автомобиля был банкир Иосиф Рубинштейн.

Важно

Создан украинским графом: копию знаменитого спорткара 30-х продают за $400 000 (фото)

Первый автомобиль Киева зафиксировали 28 июня 1896 года на Подоле — об этом писала газета "Киевлялин". Эксперты Исторического автоклуба установили, что это французский Panhard&Levassor P2A, а приобрел его Киевский округ путей и сообщений.

Benz Victoria — подобное авто было во Львове Фото: Mercedes-Benz

Первое авто во Львове заметили 18 августа 1897 года — об этом написала польскоязычная Gazeta Lwowska. Это был Benz Victoria бизнесмена Казимежа Одживольского. Он разрабатывал нефтяные месторождения в Галичине и использовал двигатели Benz, поэтому неудивительно, что выбрал авто именно этой марки.

Ранее Фокус рассказывал, что первый автобус ЛАЗ отметил свое 70-летие.

Также мы писали об эксклюзивных автомобилях последнего шаха Ирана.