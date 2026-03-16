Зібраний вручну: на звалищі виявили унікальний американський прототип 70-х (відео)

У США знайшли покинутий кабріолет Chrysler 300 1970 року. Автомобіль виявився справжнім раритетом ручного виробництва.

Старий Chrysler 300 випадково виявили на звалищі у місті Фейрмонт (штат Джорджія). Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Rocket Restaurations.

Цей кабріолет Chrysler 300 кілька десятиріч простояв надворі. Його кузов заіржавів, оздоблення салону розірване, а м'який дах фактично відсутній. Зараз цьому автомобілю шукають нового власника, який би відновив його.

Авто є передсерійним прототипом кабріолета Фото: скриншот / YouTube

Реставрація має сенс, адже кабріолет Chrysler 300 1970 року — доволі рідкісна іміджева модель. Випустили всього 1077 цих автомобілів. Великий 5,7-метровий Chrysler оснащений 7,2-літровим V8 потужністю 350 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Стан рідкісного Chrysler залишає бажати кращого Фото: скриншот / YouTube

Утім, конкретно цей автомобіль особливий, адже він є одним із двох десятків передсерійних прототипів моделі — про це свідчить його номер кузова 100020. Прототипи Chrysler 300 збирали не на конвеєрі, а вручну і використовували для тестів, рекламних зйомок та демонстрації на різноманітних автошоу.

