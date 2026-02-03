Кладовище раритетів: у США серед лісу виявили звалище зі старовинними авто (відео)

У США знайшли секретне кладовище ретроавто. Просто неба на узліссі іржавіють цінні колекційні моделі.

Звалище зі старовинними авто розташоване у штаті Мічиган. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Десятки ретроавто стоять у лісі, причому крізь деякі машини вже проросли дерева. Стан більшості машин залишає бажати кращого, хоча серед них є колекційні раритети.

Dodge Challenger Фото: скриншот / YouTube

Найціннішими на звалищі є моделі концерну Chrysler 60-х та 70-х років. Зокрема, можна помітити культові Dodge Challenger 1970 і 1971 років, а також Plymouth Barracuda 1970 та 1974 років.

Chrysler Imperial Фото: скриншот / YouTube

Крім того, просто неба іржавіє розкішне купе Chrysler Imperial початку 70-х. Цих автомобілів випускали приблизно по 2500 на рік.

Відео дня

Важливо

Стояв 35 років у гаражі: виявлено культовий Ferrari за $4 мільйони у новому стані (фото)

Також ідентифікували кілька Dodge Coronet різних років випуску, причому модель 1970 року належить до рідкісної зарядженої версії R/T із 7,2-літровим 375-сильним V8.

Dodge Coronet R/T Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Road Runner 1969 року оснащений 6,3-літровою вісімкою на 335 сил. А ще виявили поліцейський Plymouth Fury 1971 року та Plymouth Satellite 1969 року.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію ретроавто у розваленому сараї.

Також ми писали, що в Одесі виявили рідкісний італійський спорткар 2000-х у новому стані.