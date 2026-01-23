Іржаві раритети: у зруйнованому сараї виявили велику колекцію ретроавто (відео)

У США виявили чималу покинуту колекцію старовинних автомобілів. Раритетні машини іржавіють у напіврозваленому сараї.

У колекції нараховується два десятки автомобілів, випущених із 50-х по 80-ті роки. Про неї розповіли у відео на Youtube-каналі 1Trailer2Another.

Власник автомобілів розповів, що отримав їх у спадок. Машини зібрав його дід, який пішов із життя кілька років тому. Їм давно не приділяли уваги, тому стан більшості авто залишає бажати кращого.

Важливо

Як у Джеймса Бонда: знаменитий британський суперкар 80-х простояв 30 років у сараї (фото)

Колекція авто — доволі різноманітна, проте найбільше у ній моделей марки Studebaker. Цей бренд відомий, передусім, своїми вантажівками, проте випускав і легкові авто. На відео можна побачити два Studebaker Golden Hawk та один Speedster, випущені в 50-х роках, а також компактний Lark 1962 року.

Відео дня

Studebaker Golden Hawk Chevrolet Corvair Volkswagen Beetle Zastava Yugo

Крім того, звертають на себе увагу яскраво-жовтий кабріолет MG Midget, родстер Alfa Romeo, купе BMW 2002 та задньомоторний Chevrolet Corvair. Можна ідентифікувати рідкісний Rambler Marlin та маловідомий електромобіль Citicar 1974 року.

У колекції зібрано по кілька Volkswagen Beetle та Mercedes 80-х. Є і скромний югославський Zastava Yugo, визнаний одним із найгірших авто всіх часів.

Раніше Фокус розповідав, що в покинутому маєтку виявили колекційний Rolls-Royce 1920-х.

Також ми писали про покинуті італійські спорткари на паркінгу.