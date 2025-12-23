Ралійна легенда і седан Ferrari: на паркінгу виявили покинуті італійські спорткари (фото)

У Німеччині виявили покинутими колекційні спортивні Lancia. Автомобілі не один рік припадають пилом на паркінгу.

Раритетні Lancia виявили в місті Вольфсбург на стоянці офісного центру. Їх фото опублікували на сторінці rare_cars_deutschland в Instagram.

Обидві моделі цінуються колекціонерами

Автомобілі покриті товстим шаром пилу, тобто давно не експлуатувалися. Утім, їх стан чудовий. Про власника машин наразі нічого не відомо.

Lancia Delta HF Integrale

Заряджений хетчбек Lancia Delta HF Integrale навіть має діючий до березня 2026 року талон техогляду. Це серійний варіант знаменитого ралійного авто, яке чотири рази виграло чемпіонат світу WRC.

Важливо

Виявлено унікальне 52-річне авто від П'єра Кардена у новому стані (відео)

Повнопривідний Lancia Delta HF Integrale комплектували 2,0-літровим турбомотором, який у різних версіях розвивав від 185 до 220 сил. Розгін до 100 км/год займає 5,7-6,2 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

Відео дня

Lancia Thema 8.32

Седан Lancia Thema 8.32 має прострочений талон техогляду до 2023 року. Це авто – справжній вовк в овечій шкурі, адже воно оснащене 3,0-літровим 215-сильним V8 від Ferrari 308. Lancia Thema 8.32 може розігнатися до 100 км/год за 7,2 с і розвинути 235 км/год.

До речі, нещодавно у США в старому сараї виявили рідкісне спортивне авто 70-х за $130 000.

Також Фокус розповідав про найдорожчі Toyota в історії.