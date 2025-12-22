Виявлено унікальне 52-річне авто від П'єра Кардена у новому стані (відео)
У США знайшли ідеально збережений AMC Javelin 1973 року в особливій лімітованій версії від П’єра Кардена. Знаменитий модельєр доопрацював дизайн та інтер'єр авто.
Раритетне купе AMC Javelin Pierre Cardin увесь час мало одного-єдиного власника і за понад пів сторіччя проїхало всього 42,9 тис. км. Про автомобіль розповів у відео на Youtube блогер та реставратор авто Лу Костабайл.
Власник Дейв Річард зі штату Нью-Джерсі розповів, що вирішив купити AMC Javelin Pierre Cardin випадково. Під час подорожі у Флориду він розбив своє попереднє авто і з дружиною Мері Енн поїхав до дилера шукати нове.
Вибір пав на купе AMC Javelin Pierre Cardin через його оригінальні забарвлення та внутрішнє оздоблення. Власне, цим і відрізнялася від стандартної моделі особлива версія від всесвітньо відомого модельєра П’єра Кардена. Примітно, що доплата за лімітований варіант склала лише 85 доларів.
Про авто дбали та мало його експлуатували. Кузов, інтер’єр та силовий агрегат у чудовому стані — це капсула часу.
Випущено лише 2875 купе AMC Javelin 1973 року у виконанні від П’єра Кардена. Авто комплектували двигунами V8 потужністю до 255 сил. Конкретно цей Javelin оснащений 5,0-літровим двигуном на 150 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП.
