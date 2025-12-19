Найкрасивіше авто всіх часів 30 років припадало пилом у сараї (відео)

У США повертають до життя занедбане купе Jaguar E-Type 1972 року. Легендарний спорткар не експлуатувався останні три десятиліття.

Спортивний Jaguar E-Type 30 років стояв покинутим у сараї в місті Клівленд. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Це купе Jaguar E-Type належало вихідцю з Румунії, який з родиною був змушений покинути батьківщину в 1944 році через прихід до влади комуністів та емігрувати в США. Там він став успішним хірургом-ортопедом, тому цілком міг дозволити собі новий Jaguar E-Type.

Спорткар оснащений 275-сильним V12 Фото: скриншот / YouTube

Лікар мало експлуатував Jaguar E-Type, а 30 років тому перестав на ньому їздити через несправності авто та сімейні проблеми. Зараз власник у похилому віці та важко хворий, тому про авто вирішила подбати його донька.

Коли Jaguar E-Type відмили, то виявилося, що він непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Коли спорткар відмили, то виявилося, що авто добре збереглося. Його кузов та салон в гарному стані, а от двигун не заводиться і потребує ремонту.

Відновлення Jaguar E-Type має сенс, адже модель цінується колекціонерами. Це один із найбільш легендарних авто усіх часів, а Енцо Феррарі одного разу назвав його найкрасивішим авто в історії.

Салон Jaguar E-Type в непоганому стані Фото: скриншот / YouTube

Конкретно це купе Jaguar E-Type третьої серії оснащене топовим 5,3-літровим V12 потужністю 275 к. с. та 3-ступінчастим автоматом. Новим воно було здатне розганятися до 100 км/год за 6,4 с і розвивати 220 км/год.

