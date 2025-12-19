Самое красивое авто всех времен 30 лет пылилось в сарае (видео)

В США возвращают к жизни заброшенное купе Jaguar E-Type 1972 года. Легендарный спорткар не эксплуатировался последние три десятилетия.

Спортивный Jaguar E-Type 30 лет стоял заброшенным в сарае в городе Кливленд. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Это купе Jaguar E-Type принадлежало выходцу из Румынии, который с семьей был вынужден покинуть родину в 1944 году из-за прихода к власти коммунистов и эмигрировать в США. Там он стал успешным хирургом-ортопедом, поэтому вполне мог позволить себе новый Jaguar E-Type.

Спорткар оснащен 275-сильным V12 Фото: скриншот / YouTube

Врач мало эксплуатировал Jaguar E-Type, а 30 лет назад перестал на нем ездить из-за неисправностей авто и семейных проблем. Сейчас владелец в преклонном возрасте и тяжело болен, поэтому об авто решила позаботиться его дочь.

Відео дня

Когда Jaguar E-Type отмыли, то оказалось, что он неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Когда спорткар отмыли, то оказалось, что авто хорошо сохранилось. Его кузов и салон в хорошем состоянии, а вот двигатель не заводится и требует ремонта.

Важно

Легендарное авто из фильма "Назад в будущее" простояло 30 лет заброшенным в гараже (видео)

Восстановление Jaguar E-Type имеет смысл, ведь модель ценится коллекционерами. Это один из самых легендарных авто всех времен, а Энцо Феррари однажды назвал его самым красивым авто в истории.

Салон Jaguar E-Type в неплохом состоянии Фото: скриншот / YouTube

Конкретно это купе Jaguar E-Type третьей серии оснащено топовым 5,3-литровым V12 мощностью 275 л. с. и 3-ступенчатым автоматом. Новым оно было способно разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и развивать 220 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что сын нашел отцовский Lamborghini спустя 50 лет после продажи суперкара.

Также мы сообщали, что Skoda празднует 130-летний юбилей.