Самое красивое авто всех времен 30 лет пылилось в сарае (видео)

Jaguar E-Type
Jaguar E-Type стоял в сарае с середины 90-х | Фото: скриншот / YouTube

В США возвращают к жизни заброшенное купе Jaguar E-Type 1972 года. Легендарный спорткар не эксплуатировался последние три десятилетия.

Спортивный Jaguar E-Type 30 лет стоял заброшенным в сарае в городе Кливленд. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Это купе Jaguar E-Type принадлежало выходцу из Румынии, который с семьей был вынужден покинуть родину в 1944 году из-за прихода к власти коммунистов и эмигрировать в США. Там он стал успешным хирургом-ортопедом, поэтому вполне мог позволить себе новый Jaguar E-Type.

Jaguar E-Type 1972 года
Спорткар оснащен 275-сильным V12
Фото: скриншот / YouTube

Врач мало эксплуатировал Jaguar E-Type, а 30 лет назад перестал на нем ездить из-за неисправностей авто и семейных проблем. Сейчас владелец в преклонном возрасте и тяжело болен, поэтому об авто решила позаботиться его дочь.

Jaguar E-Type
Когда Jaguar E-Type отмыли, то оказалось, что он неплохо сохранился
Фото: скриншот / YouTube

Когда спорткар отмыли, то оказалось, что авто хорошо сохранилось. Его кузов и салон в хорошем состоянии, а вот двигатель не заводится и требует ремонта.

Восстановление Jaguar E-Type имеет смысл, ведь модель ценится коллекционерами. Это один из самых легендарных авто всех времен, а Энцо Феррари однажды назвал его самым красивым авто в истории.

салон Jaguar E-Type 1972 года
Салон Jaguar E-Type в неплохом состоянии
Фото: скриншот / YouTube

Конкретно это купе Jaguar E-Type третьей серии оснащено топовым 5,3-литровым V12 мощностью 275 л. с. и 3-ступенчатым автоматом. Новым оно было способно разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и развивать 220 км/ч.

